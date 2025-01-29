白宮發言人新登場　指傳統媒體信任度低　記者會前排設新媒體座位

幫助美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）競選的萊維特（Karoline Leavitt）1月28日主持自己就任白宮發言人以來的首場記者會，她指民眾對傳統媒體信任度創下新低，白宮即日起開放新媒體採訪，以適應時下媒體環境。



今年27歲的萊維特是美國史上最年輕的白宮發言人，她宣布在記者會召開的會議室前排增設「新媒體座位（New Media Seat）」以供使用，還開放新媒體申請參加記者會的採訪證。會議室中供傳媒使用的座位至此增至50個。

她指美國年輕人接收新聞的來源不再是傳統的電視媒體和報紙，而是透過Podcast、Blog、社交媒體及其他獨立平台。

萊維特所指數據來源於民調機構蓋洛普（Gallup）去年10月14日調查，其中指僅有31%的美國人表示對媒體「充分、準確且公平」地報道新聞具有「高度」或「一定程度」的信心。

2024年1月28日，美國華盛頓，圖為萊維特在白宮記者會上發表講話。（Reuters）

這項調查在2024年9月3日至15日，通過隨機抽取美國50個州和哥倫比亞特區共1,007名成年人的電話訪問得出結果，誤差為正負4個百分點。