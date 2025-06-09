洛杉磯騷亂｜特朗普繞過州長部署國民警衛隊　專家：60年來首次

美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府下令向當地派遣2000名國民警衛隊人員進行鎮壓。這是60年來總統首次繞過州長採取此類行動，有法律專家表示，事件或許表明特朗普準備派軍隊進入其他城市以應對抗議活動。



《華盛頓郵報》報道，特朗普的行政命令還授權五角大樓向國內派遣軍事人員，以執行聯邦職能並保護政府財產。一些法律專家周日（6月8日）表示憂慮，表明總統還準備派軍隊到其他城市以鎮壓抗議。

2025年6月6日，美國馬里蘭州，圖為特朗普在空軍基地步出直升機。（Reuters）

特朗普的派遣引用《美國法典》中的條例「國民警衛隊在聯邦服務：召喚」（National Guard in Federal service: call），允許總統在認為有必要擊退入侵或鎮壓叛亂時，繞過州長對國民警衛隊的管轄權，並召集其部隊為聯邦政府服務。

紐約大學法學院布倫南司法中心（Brennan Center for Justice, NYU Law）自由與國家安全計劃高級主任Elizabeth Goitein表示：「這在任何法律授權下都是史無前例的。動用軍隊平息民間騷亂，本應是絕對的最後手段。」

她指特朗普對該法的引用偏離了前幾任總統的做法，他們會同時引用《反叛亂法》（The Insurrection Act），但特朗普沒有。《反叛亂法》授權總統在國內部署武裝部隊或國民警衛隊，以鎮壓武裝叛亂、暴亂或其他極端情況。它允許美國軍事人員執行執法活動。

首批國民警衛隊的300名成員與示威者衝突，示威者一度佔據部分高速公路。圖攝於6 月8日洛杉磯。(Reuters)

上一次總統繞過州長命令軍隊進入某個州份是在1965年，時任總統詹森（Lyndon Johnson）召集阿拉巴馬州國民警衛隊前往保護民權示威者。

洛杉磯西南法學院教授Rachel E. VanLandingham警告：「但若特朗普決定引用《反叛亂法》， 這將賦予國民警衛隊成員、以及任何可能被召集到洛杉磯的現役部隊行使執法職責的權力，這種情況很容易升級為致命的和違反憲法的危險。」