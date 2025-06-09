洛杉磯騷亂｜加州州長批特朗普製造危機 籲對方「收手」
撰文：莊勁菲
出版：更新：
美國洛杉磯因為移民及海關執法局（ICE）掃蕩非法移民的行動演變成警民衝突，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令部署2000名國民警衛隊士兵後，約有300名國民警衛隊成員已抵達該市。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）周一（6月9日）接受電視採訪時表示，特朗普為抗議創造條件，呼籲對方「就此收手」（stand down）。
紐瑟姆在接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時表示，特朗普為洛杉磯抗議活動創造條件，並稱部署國民警衛隊的決定是「人為製造的危機」。
州長還在社交平台X上發文，警告進行非法暴力行為的激進人士，稱將逮捕和起訴他們：「你們造成的不僅是破壞建築物和財產，你們正在破壞我們共和國的根基。民主岌岌可危。特朗普正在利用你們作為藉口，軍事化一座城市，規避我們的民主。」
對於許多和平抗議者，紐瑟姆亦指出政府希望保障他們的安全，希望他們行使基本權利。政府也希望保障那些在街頭尊重法律、負責任地執法的人員的安全。
紐瑟姆進一步表示：「特朗普需要收手，他需要停下來。」
洛杉磯騷亂｜特朗普繞過州長部署國民警衛隊 專家：60年來首次洛杉磯騷亂｜美軍500名海軍陸戰隊成員已待命 州長：拘捕我吧洛杉磯騷亂｜派2000國民警衛隊進駐 加州長斥特朗普「造混亂」洛杉磯騷亂｜特朗普讚國民警衛隊表現稱職 紐瑟姆入稟控越權