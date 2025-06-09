白宮促施紀賢叫停中國建新使館　英國承諾儘職調查安全問題

中國擬在英國倫敦皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址興建一座佔地約2萬平方米的大型使館，惟申請至今未獲許可。英媒最新報道指，中國國家主席習近平在與英國首相施紀賢（Keir Starmer）通話時再次提出這一問題，惟遭美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）阻撓，警告英國不要批准。英國政府遂承諾將評估這一項目涉及的任何安全問題。



據英媒報道，中國駐倫敦新使館選址在金融城和金絲雀碼頭（Canary Wharf）之間，該計劃於2022年被地方議會以居民安全隱患為由駁回，由副首相韋雅蘭（Angela Rayner）接手審查，惟項目在習近平親自施壓後獲英國政府開綠燈。《星期日泰晤士報》（Sunday Times）8日報道引述消息指，白宮警告英國政府該項目可能造成安全隱患。

英國經濟・英國旅遊・英國地點・英國景點・倫敦：2023年7月31日，英國倫敦，一名撐着雨傘的行人沿泰晤士河行走，欣賞倫敦金融城風景。（Reuters）

據信，美國政府已經在與英國的貿易談判中提出這一問題，以確保項目不會間接影響美國的國家安全。

安全專家表示，由於使館選址靠近3個重要數據中心和關鍵通訊電纜，中國使館很可能發起網路攻擊。英國影子內政大臣菲爾普（Chris Philp）亦同意美國觀點，認為這是一個安全隱患：「政府中的保守黨態度非常明確，我們不應該允許中國人建造這個超級大使館。」

圖為2月8日，一名示威者在新的中國駐英大使館選址外抗議。（Reuters）

英國科學、創新及科技大臣靳秉德（Peter Kyle）周日（6月8日）向天空新聞（Sky News）表示，這些安全問題將在規劃過程中認真處理，強調倫敦一直在處理大使館和這類基礎設施問題。他補充說，英國是五眼聯盟成員，和美國共享情報：「如果他們（美國）在規劃過程中提出安全擔憂，我們將給予充分的回應。」

為了打消對中國新大使館的顧慮，靳秉德表示：「關鍵是，這些問題對我們處理國家安全的方式來說已經很常規（quite routinised）了。」