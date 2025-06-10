韓正訪法國晤馬克龍　稱中方願加強戰略溝通協作

中國國家副主席韓正周一（9日）在法國尼斯出席第三屆聯合國海洋大會期間會見法國總統馬克龍。



根據新華社，韓正轉達中國國家主席習近平對馬克龍的問候，表示習近平5月同馬克龍通電話，就加強中法團結協作、維護多邊主義、促進世界和平穩定等雙方共同關心的問題深入交流並達成重要共識，此次自己來法國出席聯合國海洋大會，就是落實兩國元首重要共識，體現對聯合國和法方辦會的支持，推進落實聯合國2030年可持續發展議程。

韓正稱，中方支持法方堅持戰略自主，願同法方加強雙多邊戰略溝通協作，為中法關係發展注入新動力，今年是中歐建交50周年，在當前國際複雜局勢下，中歐加強合作對雙方和世界都是好事。中方願同歐方進一步拓展合作領域，推動中歐關係取得新發展。 馬克龍感謝韓正出席聯合國海洋大會，請韓正轉達對習近平主席的良好祝願。

馬克龍表示，法國將中國視為長期可信賴的合作夥伴，當前國際形勢充滿挑戰和困難，法中作為兩個大國密切高層交往、加強溝通合作對維護世界和平與安全至關重要，法方歡迎中國企業到法國投資興業，願同中方密切雙邊經貿合作，加強在國際經濟金融政策方面的溝通協調，攜手應對氣候變化、保護生物多樣性等全球性挑戰，維護多邊主義，做動盪世界中的兩大建設性力量，為世界增加更多確定性。