韓正：中美經貿會談取實質進展　應透過平等對話解決合作分歧

中國國家副主席韓正周五（5月16日）在北京會見景順集團（Invesco）董事會主席瓦格納（George Richard Wagoner Jr.），據新華社報道，他表示近日中美經貿會談取得實質進展，兩國應透過平等對話，妥善解決經貿合作中的分歧及摩擦。



韓正表示，中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，中國堅持以高水平開放，推動高質量發展，以自身穩定性為全球經濟注入確定性，將積極借鑑國際資本市場發展經驗，加快符合中國國情的資本市場改革。

2021年11月1日，美國麻省波士頓唐人街附近的燈柱上飄揚中國和美國國旗。（Reuters）

韓正又說，景順集團是中國資本市場的長期參與者，歡迎集團繼續加強對華合作，亦希望美國工商界為推進兩國關係、促進共同利益，發揮更大作用。

新華社稱，瓦格納高度讚賞中國取得的巨大發展成就，表示景順集團和美國工商界對美中經貿會談取得實質進展，感到高興，將持續深耕中國市場，為促進美中經貿合作貢獻力量。