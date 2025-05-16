韓正：中美經貿會談取實質進展 應透過平等對話解決合作分歧
撰文：莊勁菲
出版：更新：
中國國家副主席韓正周五（5月16日）在北京會見景順集團（Invesco）董事會主席瓦格納（George Richard Wagoner Jr.），據新華社報道，他表示近日中美經貿會談取得實質進展，兩國應透過平等對話，妥善解決經貿合作中的分歧及摩擦。
韓正表示，中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，中國堅持以高水平開放，推動高質量發展，以自身穩定性為全球經濟注入確定性，將積極借鑑國際資本市場發展經驗，加快符合中國國情的資本市場改革。
韓正又說，景順集團是中國資本市場的長期參與者，歡迎集團繼續加強對華合作，亦希望美國工商界為推進兩國關係、促進共同利益，發揮更大作用。
新華社稱，瓦格納高度讚賞中國取得的巨大發展成就，表示景順集團和美國工商界對美中經貿會談取得實質進展，感到高興，將持續深耕中國市場，為促進美中經貿合作貢獻力量。
中美互降關稅 輸美貨櫃急增277% 運費最高漲價1500美元特朗普並非毫無章法 日內瓦會談後的中美貿易戰依舊慘烈中美互降關稅生效 中企遇「爆單潮」趕工 港口料下週出貨高峰美媒：憂中美貿易戰影響農產品輸華 中國在南美建巨型碼頭應對