洛杉磯騷亂｜美軍已派700海軍陸戰隊　華府增派2000國民警衛隊

美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大規模掃蕩非法移民的執法行動演變的騷亂持續，美軍北方司令部（US Northern Command）6月9日證實，大約700名海軍陸戰隊成員已調派到洛杉磯協助執法。



美軍北方司令部的聲明指，為數約700名現役海軍陸戰隊成員將與大約2100名國民警衛隊合作，保護洛杉磯的聯邦財產，以及包括移民部門在內的聯邦人員。

國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在社交平台發文，指洛杉磯的聯邦執法人員及建築物持續受到威脅，因此決定調動彭德爾頓營（Camp Pendleton）的海軍陸戰隊成員到當地恢復秩序。他強調，就算加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）不會保護聯邦執法人員，華府仍有保護他們的責任。

圖為2025年6月9日，美國數名執法人員在洛杉磯持槍戒備。（Reuters）

紐瑟姆同日亦在社交平台發文，表示剛收到消息，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已派遣額外2000名國民警衛隊成員到洛杉磯。他又稱首批2000名成員中，只有300人在當地部署，其餘則在聯邦建築物內無所事事。

紐瑟姆批評有關調動不是與公共安全相關，而是總統的自大，亦是魯莽和不必要，並是對部隊的不尊重。