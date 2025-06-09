洛杉磯騷亂｜派國民警衛隊入加州　州長宣布起訴特朗普政府

美國移民及海關執法局（ICE）上周五在洛杉磯拘捕非法移民引發示威，之後接連爆發警民衝突，美國總統特朗普（Donald Trump）8日向當地部署2000名國民警衛隊人員，引發爭議。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）6月9日在社交平台X宣布正就國民警衛隊部署問題起訴聯邦政府。



紐瑟姆在X上批評特朗普煽動事端，稱其採取非法採取行動將國民警衛隊聯邦化。他稱，特朗普簽署的命令不僅適用於加州，還將令聯邦政府能在任何一個州做同樣的事情。

紐瑟姆早前接受MSNBC訪問時表示，特朗普在未獲他的同意，調動國民警衛隊的行為違法，而且毫無道德和違憲，因此會在9日入稟法院挑戰白宮的決定。

上周五洛杉磯爆發騷亂以來，特朗普下令向當地派遣2000名國民警衛隊人員進行鎮壓，為60年來總統首次繞過州長採取此類行動，有法律專家表示，事件或許表明特朗普準備派軍隊進入其他城市以應對抗議活動。