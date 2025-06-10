洛杉磯騷亂｜特朗普稱不希望內戰　在國民警衛隊問題上別無選擇

美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出國民警衛隊。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（9日）表示，他做出「一個偉大的決定」。他也說，關於國民警衛隊的問題，華府別無選擇，他們採取了正確的行動，自己不希望發生內戰。



特朗普在Truth Social上發文說：「如果我們不這樣做，洛杉磯就會被徹底摧毀。」

他接受傳媒採訪時還暗示，自己將支持逮捕加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）。

有「邊境沙皇」之稱的移民及海關執法局局長霍曼（Tom Homan）周六表示，威脅要逮捕任何阻礙其在該州執法工作的人，包括紐瑟姆和洛杉磯市長巴斯。

洛杉磯示威：美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出的國民警衛隊抵達洛杉磯市中心。（Reuters）

美國移民及海關執法局（ICE）上周五在洛杉磯拘捕非法移民引發示威，之後接連爆發警民衝突，特朗普8日向當地部署2000名國民警衛隊人員，引發爭議。紐瑟姆9日在社交平台X宣布正就國民警衛隊部署問題起訴聯邦政府。

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）周日在社交媒體上發文指責特朗普此舉「旨在製造危機，而非滿足實際需求」。他強調，特朗普試圖通過「製造混亂」來為加大鎮壓、煽動更多恐慌及強化控制尋找藉口。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）則在聲明中強調，特朗普部署國民警衛隊導致混亂升級，洛杉磯居民正真切地感受着恐懼，這種恐懼在社區和家庭中蔓延，將民眾置於危險境地，而這是洛杉磯最不需要的。