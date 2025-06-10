習近平首與韓國總統李在明通話　重申加強雙邊合作

路透社6月10日報道，韓國新任總統李在明表示，他會在當天早上與中國國家主席習近平通話。



新華社報道，習近平在通話中提到，中韓應堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，推動中韓戰略合作夥伴關係向更高水平邁進，為兩國人民帶來更多福祉，為變亂交織的地區和國際形勢注入更多確定性。

他亦提出要加強各層級各領域交流，增進戰略互信；要密切雙邊合作和多邊協調，共同維護多邊主義和自由貿易，確保全球和地區產業鏈供應鏈穩定暢通；

習近平又認為要增加人文交流，加深相互理解，加強民意基礎，讓中韓友好在兩國人民心中紮根；要尊重彼此核心利益和重大關切，緊握雙邊關係大方向，確保中韓關係始終沿着正確軌道向前發展。

2025年6月4日，韓國總統李在明在首爾國會就職典禮上宣誓後發表演說。（Reuters）

李在明4日就職後，已分別與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及日本首相石破茂通話。其中在日韓領袖的通話中，兩人同意加強雙邊關係，他們之前亦表示希望就朝鮮問題進行協調。

李在明與特朗普的通話則提到，雙方盡快推動關稅談判，以解決經貿問題達成共識。

另外李在明將於下週赴加拿大出席七國集團（G7）峰會，是他首次以國家元首身份出席的多邊首腦外交場合，因此他的外交表現將備受關注。