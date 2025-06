韓國最新民調：近60%民眾看好李在明施政前景

韓聯社6月9日報導,民調機構Realmeter最新發佈的一項調查結果顯示,約60%韓國民眾看好新任總統李在明的施政前景。



Realmeter受日本《能源經濟新聞》委託,於本月4日至5日面向全韓國18歲以上人士進行調查,並訪問了1,012人。結果顯示,58.2%的受訪者看好李在明施政前景,35.5%的受訪者表示不看好,6.3%的受訪者稱不知道。

政黨支持率方面,執政共同民主黨為48%,較對上一周調查上升1.2個百分點。而最大在野黨國民力量黨是34.8%,下跌0.3個百分點。

