韓國最新民調：近60%民眾看好李在明施政前景

韓聯社6月9日報導，民調機構Realmeter最新發佈的一項調查結果顯示，約60%韓國民眾看好新任總統李在明的施政前景。



Realmeter受日本《能源經濟新聞》委託，於本月4日至5日面向全韓國18歲以上人士進行調查，並訪問了1,012人。結果顯示，58.2%的受訪者看好李在明施政前景，35.5%的受訪者表示不看好，6.3%的受訪者稱不知道。

政黨支持率方面，執政共同民主黨為48%，較對上一周調查上升1.2個百分點。而最大在野黨國民力量黨是34.8%，下跌0.3個百分點。

韓國國旗：South Korean President Yoon Suk Yeol waves a national flag during the celebration of the 77th National Liberation Day at Presidential House on August 15, 2022 in Seoul, South Korea. (Photo by Ahn Young-Joon - Pool/Getty Images)

周日，新任總統李在明任命總統室政務、公報、民政三位首席秘書，除新設的「傾聽綜合首席秘書」和「人工智能（AI）首席秘書」以外，其餘首席秘書級幕僚人選已基本到位，總統室人事布局正在加快推進，但預計內閣人選任命尚需時日。

報道稱，李在明政府的初期內閣組建工作預計將耗時更久，鑒於李在明確定於本月中應邀出席在加拿大舉行的七國集團（G7）峰會，預計各部門長官人選將於會後陸續敲定並對外公布。