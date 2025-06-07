G7峰會舉行在即：韓國總統李在明、印度總理莫迪獲邀出席

一年一度的七國集團（G7）領導人峰會將於6月15日至17日在加拿大阿爾伯塔省卡納納斯基斯（Kananaskis）舉行，韓國新任總統李在明及印度總理莫迪（Narendra Modi）皆獲邀出席會議。



李在明上任後首場外交會議

韓聯社報道，韓國總統室發言人姜由楨6日在記者會上表示，李在明將應邀出席本年度的G7峰會。

由於這將成為李在明當選總統後，首次以國家元首身份出席的多邊首腦外交場合，因此備受各方關注。

2025年6月4日，韓國總統李在明在首爾總統府舉行的記者會上發表演說。（Reuters）

莫迪獲邀惹爭議

路透社及英國《衛報》報道，加拿大總理卡尼（Mark Carney）6日邀請莫迪參加即將舉行的七國集團峰會。然而，此舉卻引起錫克教組織及信徒的不滿。

2017年5月26日，在意大利西西里（Sicily）舉行的七國集團（G7）峰會開始之前，G7國家旗幟以及歐盟的旗幟矗立在當地古老圓形劇場的舞台上。（Reuters）

加拿大2023年曾指責印度參與了錫克教獨派領袖在加拿大被殺的案件，導致兩國關係惡化。 加拿大其後於去年驅逐6名印度外交人員，印度隨即以相同措施回應。

報道稱，卡尼邀通卡尼與會意味着，加印兩國皆希望修復關係。世界錫克教組織主席辛格（Danish Singh）在一份聲明中寫道，卡尼此舉是對加拿大錫克教徒及加拿大核心價值觀的背叛。

圖為2024年8月22日，印度總理莫迪（Narendra Modi）在波蘭華沙總理府與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk，不在圖中）一同出席聯合新聞發布會。（Reuters）

卡尼表示，印度是全球第五大經濟體，亦是供應鏈重要一環，理應參與峰會的重要討論，他已邀請莫迪參加峰會，對方亦已答應出席。莫迪則指，他期待在峰會與卡尼會晤。