以色列傳襲擊伊朗核設施　IAEA：德黑蘭或加快發展核武

以色列被指準備襲擊伊朗核設施，德黑蘭方面6月9日揚言，一旦遭以色列襲擊，就會向以色列的秘密核設施反擊。國際原子能機構（IAEA）則警告，假如以色列攻擊伊朗核設施，或導致伊朗加快發展核武。



伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）9日引用伊朗最高國家安全委員會的聲明，指德黑蘭方面經過數月努力，已取得「重大情報成果」，獲取大量以色列的數據和文件，其中包括與其核計劃及設施相關的資料。

聲明指，伊朗軍方已建立相應的作戰能力，假如當地核設施遭以色列攻擊時，可以有能力即時打擊對方的秘密核設施，或就以色列對伊朗經濟、軍事基礎設施的任何侵犯實施「精準對等反制」。

IAEA總幹事格羅西警告，假如以色列襲擊伊朗核設施，或反而助長伊朗取得核武。（Getty Images）

IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）同日接受《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）及i24 News訪問時，稱不認為以色列會襲擊伊朗，但假如真的發生，將可能導致伊朗增加發展核武或退出《核不擴散》條約的決心。

格羅西提到，伊朗很多核設施都獲重重保護，如果要干擾它們，會需要巨大及具壓倒性的武力。

伊朗目前正與美國進行間接談判，伊朗外交部當日稱，美國提出的建議缺乏關鍵元素，而且沒有談及解除制裁等問題，德黑蘭方面將盡快提交他們的建議。