美國乘客遲到被拒上機　怒虛報客機有炸彈惹官非

美國一名男子日前因為遲到而遭航空公司拒絕登機，他一怒之下報警，訛稱原本乘坐的客機有炸彈，結果惹來官非。



《紐約郵報》6月9日報道，事發於5日，23歲被告魯賓遜（Charles Robinson）原定乘坐精神航空（Spirit Airlines）編號2145航班由密歇根州底特律（Detroit）前往加州洛杉磯，惟他因為遲到而被地勤人員拒絕登機，並叫他購買另一航班的機票。

圖為精神航空客機。(Reuters)

密歇根州檢察部門指，魯賓遜被拒上機後，涉嫌於當天早上6時45分報案，向警方聲稱有人準備炸毀機場，更特別提到2145號航班可能是目標。他在報案熱線中詳細地「描述」炸彈狂徒的身分，要求當局阻止航班起飛。

警方接報後，隨即安排有關航班上的乘客下機檢查，當局亦派出爆炸物搜索犬到機上調查，結果證實虛驚一場。

魯賓遜嘗試乘坐另一班前往洛杉磯的航班時，遭聯邦調查局（FBI）人員拘捕，他被控虛報航班上有炸彈，6日下午出庭應訊，法官批准他保釋候審，27日將會再次出庭。

檢察官表示，沒有美國人希望聽到「炸彈」和「飛機」出現在同一句子上，而魯賓遜作出如此威脅，是損害大家的集體安全感，並浪費執法部門的寶貴資源。