澳洲試管嬰兒機構Monash IVF爆再鬧烏龍　為女子植入錯誤胚胎

澳洲頂級體外受精（IVF，即試管嬰兒）機構Monash IVF周二（6月10日）發表聲明，稱今年第二次發生混淆事故，其在墨爾本的一家診所上周四（6月5日）錯誤地將一名患者自己的嬰兒胚胎，而不是其伴侶的胚胎植入她體內。該機構4月就被爆在布里斯班給一女子植入他人的胚胎，導致該女子在2023年生下毫無血緣關係的孩子。



據悉，Monash IVF自稱在約50年前實現世界上第一宗體外受孕，是澳洲第二大的試管嬰兒機構。根據行業數據，其每年進行的輔助生殖週期佔全國10萬例的近四分之一。

Monash IVF是澳洲第二大的試管嬰兒機構。（Getty Images）

根據Monash IVF的聲明，最新一宗事故發生在墨爾本克雷頓（Clayton）的一家診所，原計劃要求對患者植入其伴侶的胚胎。

南澳大學（UniSA）研究員兼生物倫理學家Hilary Bowman-Smart表示：「這是Monash IVF報道的第二起事故，它不僅可能動搖人們對一家服務供應商的信心，還可能動搖整個生育行業的信心。」

該機構在聲明中表示，布里斯班事故發生後，已委託資深律師Fiona McLeod SC進行調查，亦將負責調查本次墨爾本事故。

路透社引述生育專家介紹，錯誤移植人類胚胎的報告很少見，而Monash IVF布里斯班的事故被廣泛報導為首例案件。