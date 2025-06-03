Elon Musk遭前度爆與日本女歌手生子　濱崎步IG急澄清：不是我

美國網紅Ashley St. Clair早前高調表示誕下與富豪馬斯克（Elon Musk）的兒子後，與不想公開此事的馬斯克形容陌路人。Ashley St. Clair近日再爆料，指馬斯克曾透露在全球各地都有孩子，包括與一名日本流行女歌手生子。日本著名女歌手，將於本月來港開演唱會的濱崎步在社交平台撰文，對近日網上流傳馬斯克是她兩名小朋友的父親一說予以駁斥，直言：「我孩子的爸爸不是伊隆馬斯克先生」。



Ashley St. Clair日前向《紐約時報》指，馬斯克曾告訴她，他在世界各地都有孩子，其中一個是跟一位日本流行歌手所生，她又稱，馬斯克說「願意把自己的精子捐給任何想要孩子的人。」

將於6月14日在香港的日本女歌手濱崎步，2日在其IG發限時動態回應有關的傳聞。

從她的IG可見，濱崎步在第一則限時動態表示，「我一直靜觀其變，但是時候要發聲了？」緊接第二則是，「我孩子的父親不是伊隆・馬斯克先生。」

日本女歌手濱崎步在其IG撰文回應馬斯克是其孩子父親的傳聞：

濱崎步在其第三則限時動態指：「但是，我能理解為什麼你認為傳聞中指的人就是我。哈哈，就連我媽媽也開我玩笑：「這個新聞看起來像是關於阿由醬（Ayu-chan，濱崎步的暱稱，來自她的名字Ayumi Hamasaki的Ayu）的。」

濱崎本坦承：「好吧，如果我是外界，我想我亦會說，「這不就是阿由醬嗎？哈哈。」

2025年6月2日，日本女歌手濱崎本在IG撰文駁斥有關她孩子的父親是富豪馬斯克（Elon Musk）的傳聞，她表示：「然而，錯的事情是錯的。拋開我的個人形象不談，萬一我的孩子有一天用谷歌（Google）搜尋到它（與馬斯克有關的新聞），我肯定會否認。就這樣。」（IG@a.you）

濱崎本最後表示：「然而，錯的事情是錯的。拋開我的個人形象不談，萬一我的孩子有一天用谷歌（Google）搜尋到它（與馬斯克有關的新聞），我肯定會否認。就這樣。」

綜合日本媒體的報道，在馬斯克被指與日本女歌手產子的消息一出，日本網民紛紛開始猜測到底誰是這名「日本流行女歌手」。而在2019年與2021年誕下兩名孩子，卻沒有公布孩子父親身分的濱崎步，就被推上了輿論的風口浪尖。

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濱崎步曾經歷多段感情和婚姻，最為人津津樂道的的是與唱片公司Avex社長、音樂製作人松浦勝人的婚外情，以及與TOKIO成員長瀨智也的戀情，遺憾最終都沒有修成正果。

美國網紅Ashley St. Clair繼高調表示誕下與富豪馬斯克（Elon Musk）的兒子後，近日再爆料，指馬斯克曾透露在全球各地都有孩子，包括與一名日本女歌手生子。日本女歌手，將於本月來港開演唱會的濱崎步在IG撰文，駁斥網上流傳馬斯克是她兩名孩子的父親，直言：「我孩子的爸爸不是伊隆馬斯克先生」。（Reuters，IG@a.you）

濱崎步在2011年與2013年的兩段婚姻最終也是離婚收場。2020年年初，她宣布於2019年11月誕下一子，惟沒有公開孩子生父的身份。