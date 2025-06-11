關稅戰｜印度據報有望與美國達成臨時協議　涉農產品輸美與減關稅

路透社引述印度政府消息人士指，印度在6月10日與美國舉行的關稅談判中取得積極進展，雙方今次談判重點涉及工業和部份農產品的市場准入、關稅削減和非關稅壁壘，預料今月底前有望與美國達成一項達成一項臨時貿易協議。



報道引述消息人士稱，雙方還討論了通過改善海關和貿易便利化措施來增加雙邊數字貿易，但續指「談判將繼續」，以便早日達成貿易協定的初始階段。另有官員指出，下一階段的談判可能會處理更複雜的問題，目標是在9月或10月之前簽署雙邊貿易協定的第一部份。

報道引述其中一位消息人士稱，印度拒絕了美國對小麥、乳製品和玉米進口開放市場的要求，同時對杏仁、開心果和核桃等高價值美國產品提供較低的關稅。印度還要求美國取消10%的基準關稅，但遭美國反對，表示10%基準關稅不可讓步，還強調即使是英國，在最近簽訂的雙邊貿易協定中也必須遵守這稅率。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在4月2日對美國的貿易夥伴宣布「對等關稅」，印度被加徵26%關稅，但之後暫緩90日至7月9日才實施。