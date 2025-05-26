印媒：低估中國稀土戰略韌性　短期對抗不現實

「中國稀土戰略，比表面看上去更具韌性。」《印度時報》5月26日發表了這樣一篇報道，駁斥了有關中國管制稀土出口「自毀主導地位」的論斷。



文章指出，中國主導全球稀土及關鍵礦產領域並非出於偶然，而是數十年來通過深度投資、供應鏈整合及戰略收購等系統性佈局的成果。儘管他國試圖實現供應鏈多元化以減少對中國的依賴，但中國的產業規模和技術優勢是其他國家難以匹敵的，印度等國需要採取務實、長期的策略方能應對這一挑戰。

《印度時報》今年4月末曾發表過一篇文章，認為中國收緊稀土出口並非妙招，還將無意中削弱自身在全球稀土競爭中的主導地位。

但本文作者認為，這種觀點低估了中國過去三十年為控制關鍵礦產所展現的戰略深度、投入規模及系統性佈局。憑藉數十年來的投資、技術優勢、專業人才培養、供應鏈整合及戰略收購，中國建立了在稀土領域難以撼動的主導地位。

中國約佔全球關鍵礦產產量的60%，擁有全球85%以上的精煉產能。中國生產全球40%的精煉銅、70%的精煉鈷、60%以上的鋰，以及99%的電池級石墨。此外，中國還控制着全球87%的永磁體市場，而稀土是永磁體的核心元素。

美國地質調查局（USGS）列出了包括稀土在內的50種關鍵礦產，美國對其中12種關鍵礦產完全依賴進口，對29種礦產的進口依賴度超過50%。根據USGS在2024年發表的一份報告，中國是美國關鍵礦產的主要供應方，占其年需求量的72%，其次是馬來西亞（11%）和日本（6%）。

文章稱，藉助戰略性產業政策，中國設立並資助了多個國家級稀土實驗室，數十所高校開設了關鍵礦產和稀土領域的專門課程，中國礦業大學更在採礦技術領域登頂全球排名。數據顯示，中國擁有全球最多的採礦技術專利。

印媒還注意到，2010年中日東海撞船事件後，中國對日本實施了為期七周的稀土出口禁令，導致相關關鍵礦產價格飆升超5倍，彰顯了中國對供應鏈的強大影響。儘管後疫情時代多國啟動了供應鏈「去風險」計劃，但中國憑藉規模經濟和全球資源佈局，令他國的替代方案難以為繼。

印度並非沒有動作。印度正通過「國家關鍵礦產使命」（NCMM）計劃，推動私營部門參與關鍵礦產的勘探和開採，試圖降低自身供應鏈的脆弱性。印度還希望藉助「四方安全對話」（Quad）等平台，參與構建有韌性和可信賴的關鍵礦產供應鏈。

「然而，任何多元化策略都必須建立在耐心、持續的技術進步和地緣政治務實主義的基礎上。」

文章寫道，完全脫離中國既不現實，也非一朝一夕可實現。建立替代產能和減少依賴需要多年持續努力，需要協調一致的國家願景和國際合作。

新冠疫情後，印度曾試圖減少對中國原料藥的依賴，但進展緩慢。根據印度藥品出口促進委員會數據，2024-2025財年前兩個月，印度原料藥進口反而同比增長13.06%，表明印度對中國的依賴仍在持續，甚至增強了。

「中國在稀土領域的主導地位並不脆弱，也絕非偶然所得，而是深思熟慮、長期戰略的產物。」文章總結道，憑藉強大的政府支持、領先的加工技術、世界一流的教育機構，中國已建立起一個強大生態系統。任何試圖挑戰這種主導地位的努力，都必須正視其所面臨挑戰的艱巨性。

至於所謂中國稀土管制「自毀主導地位」的說法，恰恰忽視了中國關鍵礦產戰略背後的韌性和適應能力——這正是他國難以望其項背的原因。

不久前，香港英文媒體《南華早報》也在一篇文章中提到，中國在稀土等關鍵礦產供應鏈上佔據絕對主導地位，美國尤其在重稀土分離提純技術上落後中國20年。儘管美國試圖通過「礦產外交」等方式擺脫對華依賴，但短期內難以撼動中國地位。

「如果美國希望通過礦產外交解決供應鏈安全問題，並建立夥伴關係來取代從中國採購，它必須提供一定程度的財政或外交支持，」中國社會科學院世界經濟與政治研究所副研究員侯蕾說，「這就是為什麼中國的不可替代性在短期內仍將存在。」

不過也有業內分析人士提醒，中國需在保持優勢的同時居安思危，加強基礎研究和人才培養以防範長期風險。

「當然，我們的地位短期內不太容易動搖，」中國人民大學經濟學院教授王孝松說，「但我們的稀土行業也必須居安思危。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

