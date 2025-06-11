法國14歲中學生斬死助教　疑犯被指無前科與同學關係和睦

法國東北部城市諾讓（Nogent ）一所中學周二（6月10日）發生持刀襲擊命案，一名14歲學生涉嫌持刀襲擊一名31歲助教，傷者送院後不治身亡。疑犯當場被捕，一名警員受輕傷。教育部長博爾內（Elisabeth Borne）指疑犯來自雙職工家庭，在校與同學相處和睦，還是反校園欺凌的學校代表。警方初步調查指疑犯無前科，事發時還持刀多次刺傷這名助教，案件現正調查中。



綜合外媒報道，法國今年3月開始在學校周邊嚴管藏匿刀具等危險武器，旨在緩解青少年犯罪率升高問題。疑犯是在教職人員例行檢查書包時，持刀襲擊助教。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在社媒平台X上致哀，他還在帖文中譴責這起暴力事件。他說：「一名助教在諾讓市看管我們的孩子時喪命，她成為了無謂暴力浪潮的受害者」，他稍晚上傳受訪影片強調，兒童或青少年持械上街或在校園是「不可接受」，並稱對他們出售刀具等危險武器的行為是「零容忍」。

教師工會SE-UNSA秘書長Elisabeth Allain-Moreno表示，遇害助教當時在校門口履職，強調今次襲擊表明「任何事物都不可能完全安全，預防才是關鍵」。

2025年6月9日，法國尼斯，圖為馬克龍在聯合國海洋大會上發表講話。（Reuters）

今年4月，法國西部南特市發生一起學生持刀傷人案，造成一死三傷，總理貝魯（Francois Bayrou）事發後呼籲「在學校周圍和內部進行更密集的檢查」。教育部指出，在各別學校進行的968次隨機書包檢查中，查獲了94把刀具。