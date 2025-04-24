法國15歲高中生持刀襲擊　1死3傷

法國西南部南特市（Nantes）周四（4月24日）下午發生一宗校園持刀傷人案，一名15歲男學生在Notre-Dame-de-Toutes-Aides私立高中斬死1名學生、斬傷3名學生，最後被教職員制服。法媒報道，他今早曾發電郵描繪「一個黑暗的社會景象」。



據法國BFM TV報道，15歲刀手中午砍傷了四名同學。其中一名學生最後死亡，一人傷勢垂危，一人傷勢較重。警方下午12時30分趕到學校，開始進行調查。

2025年4月24日，法國南特（Nantes）Notre-Dame-de-Toutes-Aides高中發生持刀傷人案，一男學生砍死一人、砍傷三人。（Reuters）

據消息人士透露，法國內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）預計下午將抵達現場。

▼法國教育部長博爾內（Elisabeth Borne）也將前去

2025年4月24日，法國南特（Nantes）Notre-Dame-de-Toutes-Aides高中發生持刀傷人案。圖為警察站在校門前。（Reuters）

據報道，持刀男生叫Justin P.，今天早上一封來自他電郵地址的郵件發給了全校學生。法媒指郵件中他描繪了「一個非常黑暗的社會景象」。

該校一名學生接受採訪說：「我當時在自習室，看到很多學生過來......有同學告訴我們，一個學生拿着刀……我和他班上的兩個同學聊過，他從今年年初起就有點奇怪。」