日本倫常慘案　警疑夫失手殺妻後自盡　5歲女兒伴屍數日後求助

日本大阪池田市發生一宗倫常命案，警方5月20日在一個單位內發現一男一女兩具遺體，身上均帶有刀傷，相信因失血過多身亡。死者據信為夫妻，警方初步調查指，丈夫或在數日前因爭執失手斬死妻子，本人其後崩潰自殺。兩人的5歲女兒伴屍獨自生活數日後報案，其背部亦有刀傷。



綜合日本 《讀賣電視台》（YTV）、日本放送協會（NHK）報道，這一家人的女兒於20日上午11時50分來到公寓附近的商店求助，稱「父母在吵架，還拿着刀」，店員獲悉事件後通報警方，這才將這宗慘案曝光。

警方調查指，負傷身亡的二人與女童身上均帶有刀傷，其中女性腹部有刀傷，男性則是頸部與腹部皆受傷，此外有一把刀具棄置在男性遺體附近，屍體均呈現腐敗迹象，明顯二人已死亡多日。

據報進一步調查指出，女性死者的左手指有疑似防禦痕迹，疑似是在阻擋攻擊時留下的傷口，顯示生前可能曾試圖反抗，且女性死者的腐敗情況比男性死者更加嚴重，從遺體腐敗狀況來看，應是女性先喪命，男性則於其後死亡。

女童的背部帶有刀傷，但她外出前有換上乾淨衣服，所以未能從外表看出明顯傷痕，她的傷口延伸至肝臟和腎臟，預計需要住院約兩週。