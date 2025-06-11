洛杉磯騷亂｜赫格塞斯：海軍陸戰隊等部隊或駐紮 60 天　耗10億元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府打擊非法移民行動，引發民眾不滿，包含洛杉磯等10多個城市爆發抗議示威。特朗普下令派出4000名國民兵、逾700名海軍陸戰隊進駐洛杉磯以應對當地抗議行動，直到「沒有危險」。五角大廈官員6月10日告知國會，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為應對抗議聯邦移民突襲行動而派遣的部隊將駐紮60天，耗資1.34億美元（約10.52億港元）。



國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在眾議院撥款委員會聽證會上表示：「我們公開表示駐紮60天，是因為我們要確保那些在另一邊襲擊我們警察的暴徒、搶劫者和暴徒知道，我們哪裡也不會去。我們到來是為了維護洛杉磯執法人員的和平，而紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）不會這麼做。」

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赫格塞斯補充說，派遣國民警衛隊和美國海軍陸戰隊前往洛杉磯的開支，將從營運和維護資金中支付。

會上， 美國眾議院撥款委員會國防小組委員會的高級成員、民主黨議員麥科勒姆（Betty McCollum）對美國總統特朗普派遣海軍陸戰隊前往加州的必要性提出質疑，並要求防長提供派遣海軍陸戰隊前往洛杉磯的費用細節。赫格塞斯則轉移話題，並拒絕回答。