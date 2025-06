洛杉磯騷亂｜批遭暴徒攻擊變「垃圾堆」　特朗普：解放洛杉磯！

美國加州洛杉磯騷亂持續,總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周二(6月10日)來到北卡羅萊納州的美軍基地布拉格堡(Fort Bragg)出席美國陸軍建軍250周年活動。他講話時痛批洛杉磯近期騷亂,形容參加集會的示威者是一群揮舞外國國旗的暴徒,強調他們「正對和平且秩序井然的美國主權(on peace, on public order and on national sovereignty)」,進行「全面攻擊( full-blown assault)」,而旗下政府將「解放洛杉磯( liberate Los Angeles)」。



特朗普日前出動軍警進入洛杉磯,今次講話則為此進行辯護,還在講話中形容現在的洛杉磯是「一個垃圾堆(a trash heap)」,而整個街區都被犯罪分子控制,將解放此地並讓它再次乾淨、自由、安全。

特朗普還在講話中引述歷史,形容一代代陸軍戰士拋頭顱灑熱血不是為了看見美國被入侵和第三世界的不法行為摧毀,強調此舉旨在保護聯邦財產和人員,形容前往洛杉磯的軍人是英雄。

有暴力示威者在集會中使用暴力打砸警車與縱火,還有人揮舞墨西哥國旗站在車頂大肆示威這一幕遭人錄影後上載網絡,引起廣泛關注。

2025年6月10日,美國北卡羅萊納州,圖為特朗普在布拉格堡的活動上發表講話。(Reuters)

加州促請法院頒禁聯邦政府動用軍警執法 法院拒立即禁制改12日聆訊

三藩市一名聯邦法官拒絕就加州請求頒發臨時禁制令,不過將安排於12日下午進行聆訊。

加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom,又譯紐森)及總檢察長邦塔(Rob Bonta)日前入稟聯邦法院,要求頒發臨時禁制令,以阻止特朗普政府動用美軍和國民警衛隊在加州各社區巡邏並參與執法活動。