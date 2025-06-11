日本人搭車被外國觀光客行李佔位所苦已久，近日又發生外國人擋道，導致無法進入對號座坐下的事件，相關話題再次引起討論。



有內行人就建議，若遇到類似事件，只要找列車長「說一句話」，就能輕鬆獲得座位，甚至可能被升等或退費補償。

日本新幹線預約座位被霸佔？勿亂坐其他位 這樣做即有位還能退錢（01製圖）

遊客拒移開行李 列車長又冷處理 內行人教這樣做（點圖放大閱讀）：

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日前有日本女生在X發文抱怨，指出明明購買了新幹線靠窗的位置，卻因走道側的外國人將大型行李箱放置在腳前，導致她無法進到座位坐下，請對方讓位還被說「NO」拒絕，連向列車長求助，也只是冷淡的回她「請稍等」就離開了，讓她擔心自己是否必須一路站到下車。

她表示，雖然最後車長幫她另外安排了座位，但事發當下她又慌又無助，站在原地等列車長回來時，也很擔心被周圍的人當成逃票人士，幸好沒發生最差的情況。

事件引發日本網友討論，紛紛分享受害經驗，有內行人就表示，這時只要找到列車長說：

我預約的座位被行李箱佔用了，能幫我開一張自由席分配證明嗎？

就能迅速解決，因為這張證明代表無法正常使用座位，可以申請退還特急費用的一半。

這位內行人進一步解釋，「退費」是最後手段，依日本JR（列車公司）的規定，當預訂座位無法使用時，列車長會先在普通車廂找位置給你坐，如果沒有，就會帶你到綠色車廂（即商務車廂）免費搭乘，若仍沒有位置，才會開立「自由座分配證明（自由席充当証明）」給你。

不過他也提醒，這不是一個可以讓人隨意坐在自由席以獲得退款的制度。

日本社群平台近日出現多則網友拍攝的照片，指控部分乘客將行李箱直接放上座位，或在多人座位區佔用空間，導致其他乘客無位可坐，引發民怨。（YouTube@【FNNプライムオンライン】）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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