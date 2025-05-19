搭日本JR沒購票小孩不准佔座？明明很多空位卻被列車員要求抱腿上

近日，一名中國台灣遊客在臉書社團發了一則抱怨貼，稱自己在日本搭乘JR列車時，因為孩子佔了一個指定座位，被列車員勸導「不能這樣做」。他覺得自己被針對，還試著拍照投訴。沒想到，這篇貼文不但沒獲得同情，反而引來網友一面倒批評。不少人直言：「你孩子沒買票卻佔座，列車員好聲提醒，你反倒怪人家態度差？！」



事件起因：孩子沒票，卻佔了一個座位

時間是5月15日，地點在北海道的JR特急北斗7號列車上。這名中國台灣遊客一家三口搭車前往札幌。夫妻兩人各自​​購買了指定席票，但孩子因為未滿6歲，依規定免票。上車後，孩子在一張指定席上熟睡，大人則其中一人去坐了另一個空位。

一名台灣遊客抱怨在日本搭乘JR列車時，列車員不准其孩子佔用座位，而需要抱在大腿上。（Facebook@北海道旅遊好康報）

沒人坐也不能坐？原來JR官網這麼寫 點圖放大看更多相關照片：

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列車員發現後，上前多次勸導：

孩子沒買票，不可以單獨佔用座位。

這名遊客不滿列車員「態度生硬」，抱怨對方全程用英文對話、不講中文，還說列車員「沒有禮貌」，於是決定拍下對方名牌表示要投訴。列車員回應：

OK。

這段互動後來被他發到網絡，試圖為自己鳴不平。

JR規定很明確：想佔位就得買票

不過他可能沒想到，網友的反應完全不如預期。有人馬上貼出JR北海道官網的說明：6歲以下兒童雖然可免票搭車，但如果要使用指定席、綠色車廂、臥舖等特定區域，就必須購票。也就是說，如果你想讓孩子一個人坐著，不管睡覺還是玩耍，那就請你付錢買票。

而他家的做法是：2張票坐3人，還把孩子放在有票的位置上，自己再去坐別人的空位。這本質上就是佔用公共資源，而不是「被刁難」。

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網友火力全開：別再把不守規矩當受害者姿態

原本只是投訴貼，結果留言區很快變成「網友法庭」。大家的火力集中在一點上：你沒買票，卻佔了位置，還有理了？

「佔了兩個座位還投訴別人？丟臉。」

「孩子沒買票，當然不能一個人坐，規定寫得清清楚楚。」

「列車員講英文是為了禮貌統一處理，怪人家不講中文？你去法國要人講中文？」

「這不是服務態度問題，這是你不守規矩。」



甚至還有網友揶揄道：

你這不是遊客，是鯛魚（諷刺自私、不守規則的人）。

「前幾天沒人管」不是理由

這名遊客也特別提到，這是他們旅程的第8天，之前也一樣讓孩子這樣坐，從未遇過問題。但網友一句話就點破盲點：

別人沒管，不代表你做得對。你前面碰到的是好說話的人，不代表這行為合法。

這也是很多遊客的誤解：把寬容當慣例，把默認當權利。只要有人站出來依法執行，就覺得自己被「挑毛病」。

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服務不等於縱容 旅遊也要有邊界感

日本列車服務素以禮貌和高效率著稱，但這並不代表工作人員要無條件接受所有行為。在日本，服務業很清楚一個界線：客人有需求可以盡量滿足，但如果觸犯制度，該拒絕就得拒絕。

列車員不可能對每個小孩都網開一面，否則一整車的秩序都可能亂套。提醒你要買票，讓你別亂坐座位，這就是他職責所在。這不是「服務態度差」，而是「認真工作」。

寫在最後：別讓孩子從小學會「佔便宜」

這起事件的真正遺憾，並不在於一次爭執，而在於一個錯誤觀念被合理化。孩子小，不代表可以不守規矩。你讓他沒買票就坐下，是一種看似方便的安排，但本質上，是在告訴孩子：

我們可以佔一下位置，沒關係的。

旅遊不只是看看風景、吃點美食，更是給下一代一個學習尊重他人、遵守規則的機會。別讓「佔了便宜還理直氣壯」的行為，成為他們成長過程中的第一課。

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】