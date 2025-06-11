奧地利校園槍擊案釀11死　槍手闖課室開槍後自轟亡　疑涉校園欺凌

奧地利第二大城市格拉茨（Graz）6月10日發生校園槍擊案，至少11死12傷，包括當場自盡的21歲前學生槍手，死者大多是學生。奧地利總理施托克爾（Christian Stocker）致哀，宣布11日起舉行為期三天的全國性哀悼活動。這是奧地利近代史上傷亡最慘重的槍擊案。



警方當地周二上午10時接報，指格拉茨市西北部一所高中發生槍擊案，其後派出特種部隊等到場，救護人員將傷者送院。警方約個半小時後指，情況已受控，校內人員亦已疏散到安全地方。

警方證實，疑兇是21歲奧地利公民並合法持有武器，案發時他手持兩支槍闖入課室，並開了多槍，事後他在學校廁所自轟當場身亡。警方相信他是單獨犯案，而疑犯並沒任何犯案紀錄，正調查其犯案動機。

6月10日，奧地利格拉茨發生致命校園槍擊案後，人們在主廣場點燃蠟燭。(Reuters)

內政部則指，疑兇曾是該校的學生，但未畢業。據報疑兇曾遭受校園欺凌。

今次是奧地利近代最嚴重的校園槍擊案，施托克爾形容事件是國家悲劇，是國家最黑暗的一天，向死者家屬致哀。 2016年，奧地利西部一場音樂會上發生槍擊，造成兩人死亡，槍手隨後開槍自殺，襲擊中另有11人受傷；2020年，伊斯蘭主義恐怖分子在維也納繁華的夜生活區大開殺戒，造成4人死亡、23人受傷。