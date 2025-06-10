奧地利格拉茨校園槍擊案10死　倖存學生致電母親：以為自己要死了

奧地利第二大城市格拉茨（Graz）6月10日發生校園槍擊案，事件中有10人死亡，包括8名學生、1名成年人，還有自盡的槍手。另有12人受傷，當地官員指，21歲兇徒是該校的前學生，未有畢業。英媒引述一名倖存學生的母親表示，兒子事發時打電話給她，稱被開槍擊中且「覺得自己要死了」，所幸2小時後發現孩子仍生還。



奧地利校園槍擊案：2025年6月10日，警車與救護車在學校附近停泊（Reuters）

奧地利警方稱，槍擊事件發生在格拉茨西北部靠近中央火車站的BORG Dreierschützengasse中學。奧地利內政部長卡爾納（Gerhard Karner）則表示，死者中有6名女性、3名男性，12人受傷。

2025年6月10日，奧地利格拉茨（Graz），圖為發生致命槍擊案的BORG Dreierschützengasse中學。（Reuters）

英國《獨立報》報道，目擊者稱上午10時左右，槍手在兩間教室內開槍。《天空新聞》則指疑犯是該校前學生，攜帶兩把槍支進入校園。奧地利《克朗報》（Kronen Zeitung）報道，槍手最後被發現死在廁所裏。

一名生還者的母親表示：「我兒子打電話告訴我，他在學校時被射中了，他覺得自己快要死了。兩個小時後我發現他還活着。」

據當地媒體報道，槍擊事件中有多名傷者正在醫院接受治療。

2025年6月10日，奧地利格拉茨發生致命校園槍擊案後，警方在疏散學校學生。（Reuters）

奧地利施托克爾（Christian Stocker）在10日的一份聲明中向失去孩子的家庭表示哀悼：：「格拉茨學校發生的暴行是一場全國性的悲劇，深深地震撼了我們整個國家。」

該國總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）亦表示：：「這種恐怖無法用語言來形容。」