特朗普嚴打非法移民　港人也遭殃　3孩之母被捕小鎮街坊心碎

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）高調打擊非法移民，在洛杉磯引發大規模騷亂。有美媒報道，在中部密蘇里州（Missouri）一個人口僅1萬人的小鎮，當地居民在去年的大選中有80%投票支持特朗普，惟他們近日卻對其強硬的移民政策感到十分矛盾；因為一名來自香港，備受當地街坊愛戴的女侍應和三孩之母Carol Hui，她自4月底被聯邦執法人員拘捕後，現時正面臨被遣返香港。



《紐約時報》5月29日報道，5月初，當Carol沒有如常在約翰窩夫及煎餅店上班（John’s Waffle and Pancake House），社區裡的民眾立即就留意到她消失了。

據報道，在她的第二故鄉密蘇裡州的肯尼特（Kennett）小鎮，Carol就像每日都會冉冉升起的太陽一樣可靠。肯尼特是密蘇里州東南部一個保守的農業中心，人口僅1萬。

從香港移居到美國，45歲的Carol過去20年來一直住在肯尼特，建立家庭，同時打兩份侍應工，還兼職幫人打掃房子。每日早上，她都會在這間人頭湧湧的餐廳工作，端上核桃窩夫餅，與顧客擁抱，閱讀顧客留下的報紙來提高英語水平。

肯尼特市議員德萊（Lisa Dry）表示：「（小鎮上）每個人都認識Carol。」

美國總統特朗普（Donald Trump）近日高調打擊非法移民，在密蘇里州一個人口僅1萬人的小鎮，當地居民在去年大選中有80%投票支持特朗普，惟他們近日卻對其強硬移民政策感到矛盾；因為一名來自香港，備受當地街坊愛戴的女侍應和三孩之母Carol Hui，4月底被執法人員拘捕後，現正面臨被遣返香港。（網絡圖片）

報道指，這一切在今年4月30日戛然而止。當時，聯邦移民官員傳召45歲的Carol（法定姓名為Ming Li Hui），來到位於聖路易斯的辦公室，那裡距離肯尼特有三小時的車程。Carol的伴侶是一位來自危地馬拉的移民，曾對這通突如其來的電話表示懷疑。Carol其後在拘留所受訪時表示：「我當時並不想逃跑，我只想做正確的事。」

Carol其後被逮捕並被拘留，等候被驅逐出境。

Carol被捕的消息，讓這座平靜小鎮無法不直視特朗普總統嚴厲打擊非法移民的後果；特朗普的支持者普遍在理論上支持他的移民政策。

報道引述當地不少民眾，現在很多人不禁在問，你該如何同時支持Carol和特朗普先生。

Carol的教會朋友Vanessa Cowart表示：「我投票支持特朗普，這裡幾乎所有人也都投給了他，但沒有人投票支持驅逐一位媽媽。我們都以為，我們只會驅逐那些黑幫，那些成群結隊有系統地湧入美國的非法移民。」

2025年6月10日，美國北卡羅萊納州，圖為特朗普在布拉格堡的活動上發表講話。（Reuters）

Vanessa Cowart頓了一頓： 「（但）這是Carol。」

曾是肯尼特市長候選人Adam Squires對此卻有不同的看法。Squires指，他對Carol沒有任何惡意，但他和肯尼特80%的選民一樣，票投特朗普，他很高興看見驅逐非法移民行動得以落實。

Squires強調：「他們投票給特朗普，然後又因為其後發生的事情（Carol）而生氣，我們必須把所有非法移民驅逐出境，這只是一個開始。」

報道引述美國政府指，Carol並非清白無辜。法庭記錄顯示，她於2004年2月從香港抵達美國，並於2005年，向一名美國公民支付了2000美元（約1.57萬港元），與其假結婚。法庭記錄顯示，她希望透過這樁婚姻獲得永久居民身份，以便前往香港探望病危的祖母，之後再返回美國。

美國總統特朗普（Donald Trump）近日高調打擊非法移民，在密蘇里州一個人口僅1萬人的小鎮，當地居民在去年大選中有80%投票支持特朗普，惟他們近日卻對其移民政策感到矛盾；因為一名來自香港，備受當地街坊愛戴的女侍應和三孩之母Carol Hui，4月被執法人員拘捕後，面臨被遣返香港。圖為Carol與餐廳同事合影。（網絡圖片）

Carol的代表律師Raymond Bolourtchi表示，當時Carol年紀輕輕，絕望無助，她承認自己的行為錯誤，Carol之後一直為此感到內疚。

報道指，Carol從未因這樁假結婚案受到刑事指控，她其後在2009年離婚。法庭文件顯示，她並沒有任何犯罪紀錄。

儘管如此，Carol當時仍在美國境內工作，而以遊客身份入境的外國人通常不可以工作，而她的旅遊簽證已經失效。

肯尼特的許多民眾都對一位辛勤工作的母親過去一個月被移民局監禁表示憤慨。

Carol的支持者表示，對於這個人口不斷減少、唯一一間醫院也關閉的鄉村小鎮來說，Carol是理想的新血。

當地一名農夫Chuck Earnest表示：「她正是那種你會希望移居到這個國家的人，我不明白她為何會捲入特朗普的驅逐行動。」

在肯尼特，一些居民表示，他們曾懇求代表該地區的州和全國共和黨議員介入，阻止Carol被驅逐出境，但得到的回應大多是敷衍了事。

如今，Carol輾轉於各縣監獄之間，肯尼特教堂的信眾每周都會為她祈禱。居民表示，Carol和她的伴侶，以及他們三名在美國出生的孩子（一名7歲女兒和兩個分別12歲和14歲的兒子）都是教會周日早上彌撒的常客。

他們指，Carol被捕後，錯過在棒球場看台上觀看小兒子投球，也缺席大兒子八年級畢業典禮上領取農業科學獎。小鎮上大家都掛念Carol。

Carol所屬的教會為她舉辦了守夜祈禱，並為她的家人送餐。她任職的窩夫餐廳老闆為其舉辦「Carol日」籌款活動，籌集了近2萬美元（約15.7萬港元）。數百名當地居民發起簽名連署，呼籲政府釋放Carol回家。

窩夫餐廳老闆Liridona Ramadani表示：「Carol擁有世界上最偉大的心胸，無論是民主黨人還是共和黨人，在「Carol日」，這裡每個人都在為Carol加油。

法庭記錄顯示，Carol曾於2009年提出庇護申請，稱她在香港的母親曾毆打並威脅她，因為她是女孩，所以她害怕返回香港。

她的申請其後於2012年被駁回，一名移民法官下令將她驅逐出境。據她的代表律師指，儘管面臨多重法律障礙，她還是通過獲得臨時政府許可（即監管令）成功留在了美國。

記錄顯示，許女士最近一次的監管令有效期至2025年8月。但其律師表示，在Carol被捕當日，她被告知監管令將被終止。

《紐約時報》6月4日報道，Carol的律師Bolourtchi表示，Carol已根據一項聯邦移民計劃獲釋，該計劃為部份國家及地區的「非法移民」提供「臨時避風港」（temporary safe haven）。透過「延期強制離境」，Carol暫時能夠留在美國，但並不能保證她在美國的未來。

Bolourtchi表示：「我們絕對仍未脫離危機，但目前我感到樂觀。這讓人立刻鬆了一口氣。」