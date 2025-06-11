特朗普「生日閱兵」將至　Walmart繼承人籲民眾上街　惹MAGA罷買?

洛杉磯騷亂持續之際，本周六（6月14日）將迎來美國陸軍建軍250周年閱兵儀式，當天也是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）79歲生日。美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）女繼承人出資在《紐約時報》刊登一則廣告，呼籲民眾周六上街參加「不要國王」（No Kings）遊行。美媒指此舉已引起特朗普「MAGA」（讓美國再次偉大）理念支持者不滿，可能引發抵制沃爾瑪的活動。



沃爾瑪女繼承人克里斯蒂·禾頓（Christy Walton）多年前嫁給沃爾瑪創辦人山姆·禾頓（Sam Walton）的兒子約翰·禾頓（John Walton）。她丈夫已於2005年去世。

沃爾瑪美國發言人告訴《新聞周刊》（Newsweek）：「克里斯蒂·禾頓的廣告與沃爾瑪沒有任何關聯，也沒有得到沃爾瑪的認可。她既不是沃爾瑪的董事會成員，也沒有在沃爾瑪的決策中發揮任何作用。」

報道指，沃爾瑪目前約40%的商品依賴進口，該公司此前警告，稱特朗普關稅將導致消費者支付更高的價格。

特朗普盟友、美國國際媒體署（USAGM）領導人萊克（Kari Lake）在社交平台X（舊稱Twitter）轉發該廣告，寫道：「你們去沃爾瑪購物嗎？」

MAGA們紛紛在網上批評沃爾瑪：「我受不了跟沃爾瑪裏的墨西哥非法移民打交道。」「沃爾瑪貨架上沒有反映我的白人文化，我看到的都是中國製造的商品。」「沃爾瑪很快會知道愛國者對這廣告有何感想！」

投資顧問公司9i Capital Group行政總裁Kevin Thompson則認為，就算真的發生杯葛，對沃爾瑪的實際影響不大：「作為一家佔主導地位的低成本供應商，沃爾瑪仍然是數百萬消費者最實惠的選擇，這將繼續推動顧客忠誠度和客流量。」