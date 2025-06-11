洛杉磯示威蔓延　據報政府擬向更多城市派兵　德州部署國民警衛隊

美國加州洛杉磯聲援移民的示威持續，隨着特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府向洛杉磯部署國民警衛隊和美軍鎮壓示威，抗議活動周二（6月10日）已從洛杉磯擴散到紐約、芝加哥、亞特蘭大、西雅圖等多個城市。美媒引述一位美國官員表示，華府正在討論向洛杉磯以外的城市部署軍隊。德州州長阿博特（Greg Abbott）也表示，將率先在德州部署國民警衛隊。



英國《衛報》報道，紐約市弗利廣場（Foley Square）周二有數千人聚集，抗議美國移民及海關執法局（ICE）對非法移民嚴厲執法。

▼全美多個城市爆發聲援移民抗議

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，紐約特朗普大廈（Trump Tower）門前發生靜坐抗議活動，有20多人被捕。紐約市長亞當斯（Eric Adams）隨後發表講話，表示洛杉磯抗議活動的升級令人無法接受：「紐約市永遠是一個和平抗議的地方......若發生這種事，我們將絕不容忍暴力和不法行為。」

《紐約時報》引述共和黨籍德州州長、特朗普移民政策支持者阿博特表示，周一晚上，在奧斯汀市的德克薩斯州議會大廈（Texas Capitol）舉行的示威活動中，10多名抗議者被捕。

圖為2024年3月，德州州長阿博特（Greg Abbott）與英國前商業及貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）在倫敦唐寧街簽署貿易協定。（Getty）

阿博特周二晚上表示，將在全德州部署國民警衛隊，稱其成員將使用一切工具和策略來協助執法部門維持秩序。他還說：「和平抗議是合法的。損害他人人身或財產安全是違法的，將導致逮捕。」