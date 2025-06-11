洛杉磯騷亂｜亞裔大媽遊行現場淡定執空樽　網民讚：她在奉獻社區

美國加州洛杉磯騷亂持續，大批民眾上街抗議美國移民及海關執法局（ICE）對非法移民嚴厲執法。遊行現場留下大量垃圾，近日有網民在社交平台X（舊稱Twitter）分享影片，顯示一位亞裔女長者在示威人群中默默收拾地上的塑膠瓶、空罐等廢品，此舉在網上獲得大量網民點讚，有人表示大媽的微小舉動亦是在奉獻社區。



該影片配文：「在一片混亂中，一位年長公民盡她所能清理暴徒留下的垃圾。很有我們這個時代的代表精神。」

影片中，一位年長亞裔婦人穿著紅色格子襯衫、黑色長褲，戴着漁夫帽和口罩，在示威人群旁邊一言不發地收拾地上的空瓶。拍攝者問她：「你在做什麼？」她回覆：「我在清理。」根據之後上傳的相片，她還不怕弄髒衣服、四肢伏地去撿角落裏的瓶子。

影片獲得大量點讚，也有網民認為大媽的動機可能並非為公益：「她是要拿瓶子去回收，每個可以換10美分（約0.78港元）！」有網民讚許她的行為：「就算是為了錢，也沒見其他人在這時刻清理社區，她的奉獻精神可嘉！」「她在極端的條件下工作和辛勤勞作，同時大多數美國公民認為這份工作不是他們的責任。」