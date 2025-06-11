特朗普將訪甘迺迪藝術中心看《孤星淚》 美媒：至少10演員罷演
撰文：莊勁菲
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月將華盛頓特區甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）多名董事會成員調換成保守派人士，並親自出任董事會主席，引起廣泛爭議。他預計將於當地時間周三（6月11日）到中心觀賞歌劇《孤星淚》（Les Misérables，又譯悲慘世界）。惟據美媒早前報道，至少10至12名劇組演員計劃於當晚罷演，以示抗議。
特朗普早前批評甘迺迪表演藝術中心舉辦的節目充滿左派政治宣傳，承諾進行整頓，引起文化界強烈反彈。據美媒報道，在特朗普預定出席的演出場次，演員們可自行選擇是否參演，至少10至12名演員——包括主演及配角——打算罷演。
白宮發言人凱利（Anna Kelly）在一份聲明中表示：「特朗普總統非常關心美國的藝術和文化，這就是他要振興甘迺迪中心等歷史機構，使其恢復昔日輝煌的原因。」
自從中心管理層遭撤換以來，中心增加了更多帶保守派政治傾向的節目，知名音樂劇《漢密爾頓》（Hamilton: An American Musical）等節目卻遭取消。
路透社引述一位消息人士稱，截至6月初，秋季開演的下一季總訂閱收入下降了36%，至280萬美元（約2198萬港元）。劇院訂閱費通常是中心的主要收入來源，但今年卻下降了82%。
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