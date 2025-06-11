洛杉磯騷亂｜紐瑟姆硬撼特朗普　或成2028參選總統契機？

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）至今毫不示弱的姿態，讓「期盼勇者出現」的民主黨基本盤為之一振，但洛杉磯騷亂若曠日持久，尤其出現暴力升級或公共場所遭破壞，將考驗美國民眾對事件的同理心和耐性。



洛杉磯的示威活動對加利福尼亞州長紐瑟姆的領導能力帶來嚴峻考驗；分析認為，這場騷亂為有意在2028年競選總統的紐瑟姆帶來契機提升自己的全國聲望，但美國選民對法治有強烈訴求，若紐瑟姆被認為不是站在執法者那一邊，問鼎白宮的聲勢將受挫。

2025年6月11日，美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）發表電視講話，指責特朗普（Donald Trump）派國民警衛隊到洛杉磯執法屬「違法」和「火上加油」。紐瑟姆認為，特朗普的行動不是在保護社區，而是在傷害社區。（X@GavinNewsom）

加州是美國最大最富裕的州，57歲的紐瑟姆作為民主黨最有力競逐總統大位的政治領袖，面對特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府鎮壓移民的政策時毫不退縮，充分利用機會與特朗普公開對決。紐瑟姆指責特朗普繞過他派遣國民警衛隊進入洛杉磯市中心，是蓄意挑動局勢升溫，誓言要控告特朗普「嚴重侵犯州主權」。

曾擔任加州內閣副秘書的樂傑夫（Jeff Le，音譯）向法新社指出，每一場政治危機都是一個政治機會。「特朗普在加州的支持率只有30%，對紐瑟姆來說，這是一次機會讓他對外展示兩人之間的巨大差異。」

樂傑夫認為，紐瑟姆至今毫不示弱的姿態，讓「期盼勇者出現」的民主黨基本盤為之一振，但他也警告，洛杉磯騷亂若曠日持久，尤其出現暴力升級或公共場所遭破壞，將考驗美國民眾對事件的同理心和耐性。

2024年12月5日，美國加州，圖為紐瑟姆在訪問美墨邊境時發表講話。（Reuters）

曾擔任舊金山市長的紐瑟姆執掌加州六年，他在2023年底跟佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）在霍士新聞辯論，提高他在全國的聲望。不過，紐瑟姆也因與共和黨人走得太近而引起爭議，他3月間在播客節目中跟右翼嘉賓暢談便招來批評。

紐瑟姆在冠病疫情期間的政策也使他失去一些中間選民的支持，他的防疫政策被商家批評過於嚴格，但自己卻在局部封鎖期間跟遊說團體到高檔餐館出席活動。

分析：紐瑟姆若被視為站在罪犯那邊 民意將重挫

《經濟學人》（The Economist）和輿觀（YouGov）上周發布的民調顯示，紐瑟姆的支持度要趕上特朗普還有一段距離，雖然特朗普的淨支持度是負7點，但紐瑟姆的負13點更糟。

2025年1月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）抵達美國加州洛杉磯，準備與州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）一同視察山火災情。（Reuters）

政治策略師科里恩（Charlie Kolean）說，紐瑟姆這次顯然要將自己營造成民主黨對抗特朗普的代表人物，藉機提升在全國的聲勢，但如果選民認為他站在犯罪分子而不是安全部隊那一邊，他的總統壯志難免受挫。

科里恩說：「選民一面倒要的是法治和秩序，這是特朗普勝選的核心課題之一。美國人要的是保衛公眾安全及跟執法者並肩作戰，而不是將騷亂政治化的領導人。」

2025年6月8日，美國加州洛杉磯，大量民眾在市中心參與抗議聯邦執法人員的執法行動，警方用路障封鎖街道，隨後用煙霧彈驅散示威者。（Reuters）

在社媒平台上，特朗普和他的幕僚與盟友都試圖將抗議活動描繪成示威群眾肆意反抗移民官員，分享及傳佈衝突最激烈的影像，並放大示威者揮舞其他國家如墨西哥和薩爾瓦多國旗的畫面，突顯美國被外來者侵略破壞的印象。

特朗普的盟友、前眾議長金里奇（Newt Gingrich）說：「這不能再明顯了，一方要的是執法及保衛美國人，而另一方則是要保護非法移民及站在違法者那一邊。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

