特朗普稱中美協議包括美方徵55%關稅　美媒記者：非關稅升級

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月11日表示與中國達成協議，又稱美方「會得到55%關稅」，引來美方是否對中國提高稅率的疑問，美媒記者在查詢白宮後稱，這並非新的關稅升級。



根據特朗普在帖文所指，「美方會得到55%關稅，中國則是10%」，路透社之後引述一位不具名的白宮官員指，協議允許美國對中國進口商品徵收55%關稅，中國將對美國進口商品徵收10%的關稅。

由於中美官員在瑞士日內瓦會談後，美方稱中美都會臨時降低關稅90天，其中美國對華商品的關稅將由145%降至30%，中國對美關稅則由125%降至10%。如今美方稱是55%，引來美方是否提高稅率的疑問。

據該白宮官員向路透社稱，此55%包括「對等關稅」的10%基準關稅、因芬太尼問題徵收的20%關稅，還有25%關稅是反映預先存在的關稅（reflecting pre-existing tariffs）。

美媒CNBC記者Megan Cassella指，據白宮官員向她澄清，這並非新的關稅升級，當中的25%關稅是在特朗普此屆任期前就存在。

美國Yahoo Finance指，該25%是行業特定關稅，僅適用於某些商品。

目前中國未有證實與美方達成的協議內容。特朗普較早前在帖文指，與中國的協議已達成，待中國國家主席習近平與他最終批准。他稱所有磁鐵及必要稀土將會獲中國供應，美方則會提供「已同意的東西」，包括讓中國學生使用美方大學資源。