路透社：美國譴責聯合國以巴兩國方案會議　警告會有後果

路透社6月11日引述一份美國電報報導，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正在勸阻世界各國政府參加下周在聯合國舉行的會議，該會議旨在探討以色列和巴勒斯坦之間潛在的「兩國方案」。該電報稱，在會議後採取「反以色列行動」的國家，將被視為違背美國外交政策利益，並可能面臨外交後果。



這份電報的內容，與美國兩大親密盟友法國和沙特阿拉伯的外交政策完全背道而馳。法國和沙特阿拉伯將於下周在紐約共同主辦這次會議，冀在制定巴勒斯坦建國路線圖的同時，確保以色列的安全。

周二，一向支持以色列的美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）表示，他認為建立一個獨立的巴勒斯坦國不再是美國外交政策的目標。

一向支持以色列的美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）周二表示，他認為建立一個獨立的巴勒斯坦國不再是美國外交政策的目標。（Getty Images）

電報重申，華盛頓已和埃及與卡塔爾不懈合作，達成加沙停火、釋放人質並結束衝突，「下周的會議破壞了這些微妙的談判，並在哈馬斯拒絕了以色列已接受的談判代表提出的建議之際，助長了該恐怖組織的力量。」

本周，英國和加拿大與其他國家聯手對兩名以色列極右翼政府部長實施制裁，以迫使總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）結束加沙戰爭。