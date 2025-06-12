美國商務部長：下週陸續與各國達成協議　美國對華關稅維持55%

有份參與日前與中國代表團在英國倫敦進行關稅談判的美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）周三（6月11日）接受全國廣播公司商業頻道（CNBC）訪問時表示，預計下週開始將陸續與其他國家達成貿易協議，而美國在會談後對華達成的55%關稅的稅率將不會再有改變。



盧特尼克在訪問中強調，中國已同意研判如何加大與美國之間的貿易合作，他還看好目前與歐洲進行的關稅談判，稱「可能非常接近終點」。

另一方面，同樣有份參加會談的財政部長貝森特（Scott Bessent）在當日國會舉行的聽證會上透露細節，他強調今次會談達成的協議不會以放寬美國晶片輸華，以換取中國解除稀土輸美的限制，他還看好今次會談，相信中國會在倫敦會談後，堅持執行中美早前在日內瓦會談中達成的初步貿易協定。

報道指，貿易協定達成後還需經過兩國元首簽署後才能生效，其中還涉及取消中國稀土輸美限制。

白宮：特朗普滿意關稅協議 正與團隊審查細節

白宮在稍晚舉行的記者會中指，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對目前中美關稅協議感到滿意，正與團隊審查其中細節，強調華府同意遵守5月與北京在瑞士日內瓦達成的協議。

中國與美國在日內瓦談判後，其中雙方在加徵關稅的稅率上有所降溫，變為美國對華加徵30%關稅，中國對美加徵10%關稅，外界擔憂今次倫敦談判後美國對華關稅稅率變為55%，是否意味兩國貿易升溫。英國《衛報》引述白宮官員指，其中包括10%的「對等關稅」、20%的芬太尼關稅、與此前對華加徵的25%關稅。

2025年4月2日，美國華盛頓，特朗普在白宮玫瑰園宣布「解放日」關稅。（Reuters）

特朗普在中美倫敦磋商貿易後在11日旗下社交平台指，「美方會得到55%關稅，中國則是10%」，路透社還引述白宮官員指，根據達成的協議，美國對中國進口商品徵收55%關稅，中國將對美國進口商品徵收10%的關稅。

德國歡迎中美達成協議 總理默茨：冀歐盟與美就關稅談判取得進展

正在柏林接待來訪丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）的德國總理默茨（Friedrich Merz）在記者會上回答問題，他歡迎中美能達成協議，強調雙方達成的協議「並非以歐洲作為代價」，而是「另一個已解決的衝突」。