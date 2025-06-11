彭博：美國墨西哥接近達協議　冀降低或取消特朗普鋼鐵關稅

彭博社周二（6月10日）引述美國貿易消息人士指，美國與墨西哥正在談判，並接近達成一項協議，以降低或取消一定數量墨西哥進口鋼鐵50%的關稅。另據路透社引述印度消息人士指，談判結果可能包括一項配額安排，使一定數量的墨西哥產品可以免稅或以較低的稅率進口，而超過該數量的進口產品仍將被徵收50%關稅。



彭博社指，協議條款尚未最終敲定，但允許美國公司免稅進口墨西哥鋼鐵，前提是總出貨量保持在基於歷史貿易量水平以下。

墨西哥：圖為2021年6月12日，西班牙一個活動場地中的墨西哥國旗。（Getty）

根據美國鋼鐵協會（American Iron and Steel Institute）彙編的美國人口普查局 （United States Census Bureau）數據，2024年美國第三大鋼鐵進口國是墨西哥，淨進口量為352萬噸；最大進口國是加拿大，淨進口量為656萬噸；第二是巴西，淨進口量為450萬噸。

2018年特朗普首次對鋼鐵徵收25%關稅時，墨西哥和加拿大獲得了豁免，並實施了特殊程序，旨在抑制進口量超過歷史水準。但這些措施並未達到像對巴西那樣的正式配額安排。

美國總統特朗普2018年3月簽署行政令，宣布將對進口鋼鐵和鋁加徵關稅，從此歐洲各國捲入與美方的貿易戰。（Reuters）

路透社引述另一消息人士指，鑑於過去墨西哥進口量激增，美國官員正敦促為該國制定明確的鋼鐵配額安排。美國官員長期以來一直試圖遏制中國等第三國經墨西哥向美國轉運鋼鐵產品，以躲避更高關稅。

墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）表示，已向美方強調其關稅並不合理，指出美國在鋼鐵和鋁方面對墨西哥存在貿易順差：「對有盈餘的產品徵收關稅是相當有爭議的，因為徵收關稅目的是為減少赤字。」