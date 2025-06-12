朝鮮據報拒收特朗普致金正恩親筆信　白宮回應：美方仍有意接觸

據路透社報道，當地時間6月11日，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）歡迎與朝鮮領導人金正恩交流溝通，此前特朗普在第一任期內與金正恩保持了友好關係。



萊維特告訴記者：「總統仍然願意接受與金正恩的通信。」

報道稱，萊維特是在回應有關一份報道的提問時做出的上述表述。

當天早些時候，總部位於首爾、專注於朝鮮新聞的英文媒體NK News報道稱，在美國活動的朝鮮外交官曾多次拒收特朗普致金正恩的親筆信。

2019年6月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）第一任期時與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（GettyImages）

該媒體援引一名不願透露姓名的高層消息人士的話稱，特朗普為重啟美朝對話親自書寫了信函草案。美方多次試圖向朝鮮傳達信函，但被在紐約的朝鮮常駐聯合國代表團外交官拒收。

NK News還報道稱，另外一名美國政府高層官員表示，並沒有聽說過美方直接出面試圖接觸朝鮮方面。但該官員稱，鑑於朝方一直對美朝接觸沒有反應，可見朝方拒收親筆信並非「出乎意料」。

據報道，美朝首腦在特朗普第一任期進行了三次對話，並交換了多封特朗普稱之為「美麗」的信件。2019年6月，特朗普曾短暫從朝韓非軍事區進入朝鮮。

2019年6月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）第一任期時與朝鮮領袖金正恩在朝韓非軍事區見面，吸引全球關注。（GettyImages）

路透社提到，韓國新總統李在明當選後，雙方做出了和解的嘗試，李在明承諾重啟與朝鮮的對話。11日，韓軍按照李在明的指示自當天下午起停止對朝擴音器廣播，以釋出善意。韓聯社稱，朝鮮12日未進行對韓國的噪音廣播，似乎響應韓軍停止對朝喊話舉措。

韓聯社分析認為，值得注意的是，白宮並未否認美朝領導人正試圖接觸。因此有充分理由相信，特朗普有意通過與金正恩直接對話，採取「自上而下」的對朝外交方式。

報道稱，自1月重返白宮以來，特朗普試圖通過應對一系列國際挑戰來展示外交實力，包括俄烏衝突、加沙衝突和伊核問題，但進展極其有限。白宮最新表態可以被視為特朗普表現出有意與朝鮮恢復對話的跡象。

圖為2019年2月24日，越南河內懸掛美國和朝鮮的國旗。（Getty）

值得注意的是，特朗普自第二任期上任以來，一直使用「核大國」一詞來指代朝鮮。有分析認為，此舉表明了對朝鮮擁有核武器現實的承認，以誘導朝鮮重返與美國的對話。

至於為何朝方拒收特朗普親筆信，有韓國專家向韓聯社表示，2019年第二次朝美首腦會談中，朝鮮希望美方解除制裁，但最終以「無協議」告終，這對金正恩來說可能仍然是一個「創傷」。而且，朝鮮意識到，在俄烏衝突仍在進行之際，俄羅斯不會希望其改善與美國的關係。

另據朝中社報道，6月11日，金正恩向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）致以祝賀，祝賀即將到來的俄羅斯國慶日（6月12日）。朝鮮駐俄羅斯大使申洪哲向俄羅斯外交部轉達了金正恩的口信。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

