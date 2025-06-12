中美貿易｜倫敦會談何以變成了特朗普的「滑鐵盧」？

在中美6月9、10日一連兩日的倫敦貿易會談結束後，雙方皆稱達成了一個「框架」共識，特別針對特朗普（Donald Trump）和習近平6月5日通話的結果和5月中美日內瓦會談的結果。偏好誇大事實的特朗普6月11日一大清早就在其社交平台Truth Social上宣布「我們跟中國的協議已經達成，只等待習主席和我的最終批准」－－不過，這個所謂「協議」的細節卻完全沒有對外公布。

特朗普聲稱：「所有磁鐵，以及任何必要的稀土，將由中國預先供應。同樣地，我們也會按照協議向中國供應〔產品〕，包括讓中國學生使用我們的大學和學院（這點我一直都很支持！）。」

也許是覺得上面這句話未能讓人清楚看到「特朗普又贏了」，他接着又聲稱：「我們正在徵收〔中國〕一共55％的關稅，而中國只徵10％。」

特朗普6月11日一大清早就在其社交平台Truth Social上宣布「我們跟中國的協議已經達成，只等待習主席和我的最終批准」。（網站截圖）

事實上，這次倫敦會談其實並沒有改變中美達成日內瓦聯合聲明之後的關稅稅率。而根據彼得森國際經濟研究所（PIIE）5月14日的估算，美國對華平均關稅稅率為51.1%，中國對美的是32.6%。

稀土交換晶片？

雖然倫敦會談的「框架」共識沒有正式公布，但大家都知道這是什麼一回事。這一次，負責出口管制的美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）首次加入了本來由財長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表格里爾（Jamieson Greer）領軍的美國對華經貿會談代表團，要處理的就是出口管制問題。

會面成果很簡單，就是中國放寬對美國的稀土礦物和磁鐵出口，美國也放寬一些對中國的出口管制，當中將包括商用飛機引擎、製造塑膠所需的乙烯（ethylene）的乙烷（ethane），未來也可能包括特朗普上任後限制對華出口的AI晶片（按：Nvidia的H20）、晶片設計軟件等－－雖然貝森特11日向美國國會稱中美協議並不包括以晶片交換稀土。

2025年6月11日，美國華盛頓，圖為盧特尼克在白宮前接受傳媒訪問。（Getty）

中美雙方在倫敦會後都沒有對自己的出口限制作出具體說明。不過，路透社在11日就報道指有中國企業已經獲得對包括美國在內的地區的稀土出口許可；《華爾街日報》則稱中國只會給出口到美國的稀土為時6個月的出口許可，並不會撤回去年、本年2月、本年4月分別落實的稀土出口管制規定，而第一批出口許可將會在中美元首批准倫敦協議框架之後一周內發出。

根據《華爾街日報》的報道，美國將放寬飛機引擎和乙烷的對華出口，同時引述知情人士消息指美國不會放寬高端晶片的出口管制。

簡單而言，這次倫敦會談的唯一成果就是中美互相放寬了一些出口管制，緩和了日內瓦會談之後因為雙方出口管制所造成的緊張局面。

輿論共識：特朗普輸了

對於這次會談的結果，《金融時報》的貿易專欄作家Alan Beattie直指「中國在貿易戰開打前就擊敗了特朗普」，《華爾街日報》的社評則指「特朗普沒有中國貿易戰略」。大家的共識似乎都是「特朗普輸了」。

2025年6月11日，美國華盛頓，圖為特朗普與梅拉尼婭出席音樂劇《悲慘世界》首映儀式。（Reuters）

特朗普輸在哪裏？

首先，中國並沒有撤銷針對稀土的出口管制，而只是暫時批准對美稀土出口而已，這將是懸掛在美國企業和國防工業頭上的利劍。

當中，中國4月4日在特朗普宣布「解放日」關稅後公布的「重稀土」出口管制，更是致美國於死命的利器－－中國壟斷了全球99％的重稀土提煉產能。美國2022年雖然撥款在美國興建重稀土提煉工廠，但此工廠尚未完工。澳洲的萊納斯（Lynas）5月才剛在馬來西亞成功建廠投產，預計每年將能生產1,500公噸重稀土，但中國去年的總稀土產量就高達27萬公噸。

雖然中國的稀土出口管制理論上不單獨針對美國，但特朗普的「解放日」關稅看起來卻把美國企業從穩定的稀土供應鏈中「解放」出來。

澳洲的萊納斯（Lynas）5月才剛在馬來西亞成功建廠投產，預計每年將能生產1,500公噸重稀土。（Lynas）

其次，從拜登（Joe Biden）時代以來，美國的對華出口管制一直被視為保護國家安全之舉，因此不會被用作任何貿易談判的條件。即使拜登任內重啟了中美之間的溝通渠道，某程度上讓中美競爭回到了可控的範團內，拜登也從來沒有在對華半導體等出口管制上讓步，他在下台之前幾天還公布了收緊相關管制的計劃。

然而，這次特朗普為了換取中國放寬本來就是由特朗普的關稅戰引起的稀土出口管制，竟然用上了美國的出口管制甚至是中國學生簽證的問題作為談判籌碼。分析普遍認為，此例一開，以後出口管制將會變成中美之間的貿易談判題目，國家安全不再在名義上存在於貿易領域之外。這對中國甚至是全世界正在和美國進行貿易談判的國家而言，也是一種退讓。

而且，特朗普的「解放日」超級關稅戰，到目前為此並沒有為美國帶來任何好處：美國未能說服其他國家加入針對中國的貿易陣營；除了英國的小讓步之外，美國也未能從任何國家取得貿易讓步。反而，大家看到中國「企硬」而屢次迫使特朗普屈服，各國都不希望自己成為因為軟弱而吃虧的那一個。特朗普唯一達成的結果，就是多收了一點關稅，同時讓各國與美國之間的貿易成本增加了。

英國當地時間6月9日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與美方在英國倫敦開始舉行中美經貿磋商機制首次會議。這是會談前，何立峰與美國財政部長貝森特握手。（新華社）

本來，普遍分析都認為特朗普的關稅戰「交易的藝術」就是「以升級換來降級」，用關稅作為談判條件來威脅其他國家，再以扣掉關稅作為妥協來換取其他國家同意對美有利的貿易條件。這樣一加一減，美國的關稅回到原點，別國卻被迫作出了讓步。

可是，如今對上中國，特朗普卻變成了被迫作出讓步的一個。面對特朗普的「解放日」關稅，中國名正言順的推出了稀土出口管制作為回應。在倫敦談判之後，中國並沒有收回稀土出口管制，只是暫時批准對美出口，形成了長遠對於美國企業的潛在威脅和談判籌碼，而特朗普則被迫將出口管制變成了中美貿易談判中的潛在妥協項目。

由於中美日內瓦共識互相暫時豁免的額外24％關稅到8月中就會重新實施，特朗普在短期中就要面對另一道中美貿易談判的客觀限期。特朗普的選擇實在不多。中方當然願意互相把關稅減回去，但這樣就等同於特朗普公開承認其關稅政策徹底失敗。要中方給特朗普一個「下台階」，特朗普就必定要在其他議題向中國作出一定程度的退讓－－放寬半導體出口管制經過這次倫敦會談之後就變成了潛在退讓項目之一。

至此，在這一輪中美貿易戰中，特朗普已沒有爭勝的空間。

圖為2025年6月9日，倫敦中美經貿會談舉行前，官員在蘭卡斯特宮（Lancaster House）門前走過。（Reutres）

特朗普是如何遭遇「滑鐵盧」的？

從見微知諸的維度來看，特朗普失敗的原因可從其似乎認為能施壓中國的乙烷出口禁令可見。

6月3日，美國商務部通知多家美國企業它們已裝在船上的乙烷不獲許可出口到中國。一時之間，一些對華不友好的媒體就大肆炒作乙烷禁令對中國石化工業構成威脅芸芸。然而，根據美國戰略與國際研究中心（CSIS）的分析，乙烷只佔中國生產乙烯的原料的8至10％，「即使美國乙烷明天完全消失，中國在短期內最多也只會損失5至6%的乙烯產能。」

CSIS文章作者直指，美國的行動太沒有效用，中國根本不需要做任何事來回應。

由於中國是美國近半乙烷出口的市場，美國企業找不到替代買家，乙烷價格大跌，甚至要找地方安放賣不出的甲烷，每日損失大約200萬美元。而且，由於乙烷是天然氣的副產品，其中一種減低損失的方法就是減少天然氣生產－－跟關稅戰壓低國際能源價格一樣，特朗普這位聲言要將美國化石燃料「大鑽特鑽」的總統卻一直在採取壓抑美國能源業的政策。

美國近年的乙烷產量（左）急速增加，出口（左圖淺藍）也增加得比國內需求快。（EIA）

美國戰略與國際研究中心的文章指出，其實只是「隨便」分析一下也就能知道禁止乙烷出口不能對中國構成壓力，沒有任何分析能產生出這樣的一個政策決定。文章作為認為，乙烷出口禁令是特朗普政府「基於假設的政策制定模式」的一部份，不經嚴謹分析和事實查證，單憑特朗普及其內閣官員的「想當然耳」就作出重要的決定。

這種脫離現實的決策模式其實早就注定了這次特朗普在倫敦的對華貿易「滑鐵盧」。