特朗普「金卡簽證」網站上線！花這價錢即可買永居　要填這些資料

千呼萬喚始出來！



美國總統特朗普（Donald Trump）此前計畫推出的「金卡簽證」（The Trump Card），網站在當地時間11日正式上線。他也在個人Truth Social上貼出網站連結，未來非美國公民，只要花費500萬美元（約3924萬港元），就可獲得金卡簽證，能夠在美國永久居留。

美國總統特朗普的「金卡簽證」網站在當地時間11日正式上線。（trumpcard.gov）

未來非美國公民只要花費500萬美元就可獲得金卡簽證，在美國永久居留。（trumpcard.gov）

欲申請者只要填寫姓名、國籍、申請人身份（個人、配偶或全家）及電子信箱，就可以繳交報名表等待後續程序。（trumpcard.gov）

特朗普在今年2月上任後提出「金卡」簽證計畫，保證外國人只要花費500萬美元（約新台幣1.5億元），就可以得到合法永久居留美國的權利。特朗普受訪時還多次表示，全球已經有數千萬人都打電話想詢問如何報名。

現在「金卡」網站在美國時間11日正式上線，欲申請者只要填寫姓名、國籍、申請人身分（個人、配偶或全家）及電子信箱，就可以繳交報名表等待後續程序。

特朗普先前表示，這項計畫讓全球成千上萬的人都想進入美國這「世界上最偉大的國家和市場」，只要賣出「100萬張」金卡，就可以清除美國的債務。

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