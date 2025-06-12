洛杉磯市區宵禁生效！「海量警力集結」震撼畫面曝光　警車塞滿街

洛杉磯反移民執法示威持續延燒，市長巴斯（Karen Bass）宣布市中心部分地區實施宵禁，生效時間為10日晚間8時至11日上午6時，預計將持續數日。



而當地實施宵禁的畫面也曝光，可見路上有騎兵正在巡邏，氣氛緊張。

洛杉磯宵禁生效，網上流傳大量警力集結的影像。（X@ProjectConstitu）

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綜合多家美媒報導，洛杉磯警察局長麥唐納（Jim McDonnell）表示，除了獲得豁免者外，任何人在宵禁時間內出現在指定區域將面臨逮捕。獲得豁免的對象包括該區居民、無家可歸者、持有證件的媒體工作者，以及公共安全與緊急應變人員。

美國總統特朗普（Donald Trump）已下令調派軍警進駐洛杉磯，引發加州州政府強烈反彈。根據路透社報導，約700名美國海軍陸戰隊員已部署於距離洛杉磯南方約50公里的海豹灘（Seal Beach）集結區，待命執行任務。軍方官員強調，這些海軍陸戰隊並不具備逮捕權，僅負責保護聯邦財產與人員。目前，洛杉磯大都會區已有約2100名國民警衛隊員駐紮，更多部隊正在增援途中。

加州州長紐森（Gavin Newsom）批評特朗普此舉帶有政治動機，並於9日對特朗普及美國國防部提起訴訟，試圖阻止聯邦軍隊部署。法院已排定於12日舉行相關聽證。

自特朗普政府6日展開移民突襲行動以來，洛杉磯已連續5天出現群眾抗議。小東京（Little Tokyo）社區在9日深夜發生最激烈的警民衝突之一，當地商家10日忙於清理店面玻璃上的塗鴉與街道垃圾。當地業主表示，雖然支持抗議者的立場，但反對少數人的破壞行為，同時認為特朗普的強硬態度只會讓局勢惡化。

自特朗普政府6日展開移民突襲行動以來，洛杉磯已連續5天出現群眾抗議。（路透社）

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