印度航空空難｜失事一刻影片曝光　機頭試圖拉升無果撞毁

印度航空一架飛往倫敦的客機6月12日在西部城市艾哈邁達巴德起飛後數分鐘墜毀，影片顯示，該客機在墜毀前，飛行高度緩緩下降，並最終撞上平民居，引發巨大爆炸。



影片顯示，該客機一開始平穩向前飛行，但飛機的飛行高度卻開始緩緩下降。飛機機頭曾一度有拉升之勢，但整體飛行高度仍然持續下降，終撞向地面墜毀並冒出巨大火球。

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印度時報（Times of India）稱，由於飛機原定飛往倫敦，為準備長途飛機加滿了大量燃料，導致墜機後發生猛烈爆炸和嚴重的火災。

美媒報道，由於客機在起飛短短數分鐘後就墜毀，飛機理應處於滿油的狀態，令墜毀的確切原因變得更複雜。有專家分析指，飛機呈現明現升力失效。

2025年6月12日，印度航空一架飛往英國倫敦的飛機在印度西部艾哈邁達巴德機場附近墜毀。圖為飛機爆炸的一刻。（X@BNONews）

專家：客機或因鳥擊無法達到最佳起飛速度

印度新德里電視台（NDTV）引述專家稱，客機可能因鳥擊而無法達到最佳起飛速度，導致飛機墜毀。

前高級飛行員Saurabh Bhatnagar表示，飛機有可能是遭遇鳥擊，導致兩個引擎都失去了動力。

航空專家Sanjay Lazar對鳥擊的假設也表示同意，他認為這就能解釋飛機為何失去爬升動力。如果該客機起飛遭遇多寫鳥擊，它很可能在6-7分鐘內就會就開始墜落。