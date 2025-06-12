印度航空空難｜失事一刻影片曝光 機頭試圖拉升無果撞毁
撰文：劉耀洋
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印度航空一架飛往倫敦的客機6月12日在西部城市艾哈邁達巴德起飛後數分鐘墜毀，影片顯示，該客機在墜毀前，飛行高度緩緩下降，並最終撞上平民居，引發巨大爆炸。
影片顯示，該客機一開始平穩向前飛行，但飛機的飛行高度卻開始緩緩下降。飛機機頭曾一度有拉升之勢，但整體飛行高度仍然持續下降，終撞向地面墜毀並冒出巨大火球。
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印度時報（Times of India）稱，由於飛機原定飛往倫敦，為準備長途飛機加滿了大量燃料，導致墜機後發生猛烈爆炸和嚴重的火災。
美媒報道，由於客機在起飛短短數分鐘後就墜毀，飛機理應處於滿油的狀態，令墜毀的確切原因變得更複雜。有專家分析指，飛機呈現明現升力失效。
專家：客機或因鳥擊無法達到最佳起飛速度
印度新德里電視台（NDTV）引述專家稱，客機可能因鳥擊而無法達到最佳起飛速度，導致飛機墜毀。
前高級飛行員Saurabh Bhatnagar表示，飛機有可能是遭遇鳥擊，導致兩個引擎都失去了動力。
航空專家Sanjay Lazar對鳥擊的假設也表示同意，他認為這就能解釋飛機為何失去爬升動力。如果該客機起飛遭遇多寫鳥擊，它很可能在6-7分鐘內就會就開始墜落。
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