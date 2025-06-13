特朗普預警以色列或打擊伊朗　WSJ：最快或在本周日

美國與伊朗即將在6月15日於阿曼就伊朗核協議展開新一輪談判，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（6月12日）就預警以色列很快就會打擊伊朗。《華爾街日報》引述美國與以色列官員指，倘若伊朗拒與美國達成協議，以色列最快或在周日（6月15日）對伊朗發動攻擊。



報道引述美國官員指，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）9日在與特朗普的電話交談中提出打擊伊朗的可能性。

向來抱持斡旋美伊談判，以避免衝突加劇的特朗普周四就強調自己不擔憂此事，他表示自己更傾向於避免事件發生，強調伊朗不被允許開發核武。

伊朗日前釋放堅持進行鈾濃縮工作的態度，被視為繼續開發核武，特朗普就補充，「伊朗不得不採取更強硬的立場進行談判，也就是說，他們必須給我們一些他們目前不願意給的東西。」

另據美國Axios新聞網引述美國與以色列消息人士報道，特朗普已告知以色列，美國不會直接參與以色列對伊朗核設施的任何軍事打擊。

美國日前下令開始將一些外交機構和軍人家屬撤出中東地區，報道引述美國官員稱，最近幾天收到的情報顯示以色列正在準備發動打擊。

2025年4月7日，美國總統特朗普（右）在白宮橢圓形辦公室會見以色列總理內塔尼亞胡（左）。（Reuters）

伊朗被裁違反《不擴散核武器條約》 中方：談判與合作才是解決伊核問題的正確途徑

國際原子能機構（IAEA）在12日做出裁決，宣布伊朗近20年來首次違反《不擴散核武器條約》，強調有可能將個案呈報聯合國安理會，伊朗予以否認，還表示將加強核開發計劃作為回應。

IAEA在裁決中認為，伊朗未澄清其未申報的核設施和核材料，這項決議最早由美國、英國、法國和德國提出。在之後由33個成員國進行表決過程中，中國、俄羅斯和布基納法索投反對票，巴西、南非、印度、印尼、埃及等11個發展中國家投棄權票，餘下19個國家投讚成票。

中國常駐國際原子能機構代表李松在發言中指出，伊核問題延宕20餘年，最寶貴的歷史經驗是，政治外交努力是妥善解決伊核問題的唯一正確途徑；最重要的歷史教訓是，一味對抗施壓、破壞國際協議只會使問題進一步複雜化。

李松還強調，當前伊核問題處於重要十字路口，當務之急是國際社會共同致力於促進基於相互尊重的政治外交接觸和對話，摒棄制裁施壓、武力威脅，共同推動有關各方以伊核問題全面協議為基礎達成新共識。應鼓勵伊核問題有關方通過對話談判，協商達成兼顧各方合理關切的解決方案。