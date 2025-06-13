韓正晤西班牙國王 強調願加強同西班牙和歐方通話
撰文：官祿倡
出版：更新：
出訪西班牙的中國國家副主席韓正周四（6月12日）在馬德里王宮會晤西班牙國王費利佩六世（Felipe VI），他強調中方願同西班牙加強在新能源、農食產品、電動汽車、數字經濟等領域合作，願同西班牙和歐方一道，加強溝通對話，共同維護以聯合國為核心的國際體系，為世界和平穩定與發展作出貢獻。
韓正轉達習近平主席對費利佩六世國王的親切問候，讚賞西班牙王室長期以來積極支持中西關係發展。中國和西班牙在很多重大國際問題上理念相近，是捍衛多邊主義、維護自由貿易規則秩序以及推動開放合作、完善全球治理的重要積極力量。中方願同西班牙和歐方一道，加強溝通對話，共同維護以聯合國為核心的國際體系，為世界和平穩定與發展作出貢獻。
韓正強調，中方願同西班牙進一步加強在新能源、農食產品、電動汽車、數字經濟等領域合作，密切文化、教育等人文交流。
費利佩六世國王請韓正轉達對習近平主席的良好祝願，憶及他以往訪華的愉快經歷，表示今年以來，兩國高層交往頻密，政治互信不斷增強，務實合作成果豐碩，雙邊關係呈現積極良好發展勢頭。西班牙欽佩中國在新能源、高鐵等領域取得的成就，願同中方進一步加強合作，推動兩國關係更加緊密發展。當前世界正在經歷複雜變化，中國在此進程中發揮着重要積極穩定作用。西班牙支持多邊主義和自由貿易，願同中方加強在多邊機構溝通協作，共同維護國際多邊貿易秩序和規則，促進世界可持續發展。
雙方並就大國關係、烏克蘭危機、巴勒斯坦等問題交換了意見。
韓正晤西班牙首相桑切斯 籲加強雙邊貿易 推動中歐關係發展中國海事局：南海部分海域6.13至20進行實彈射擊 禁止駛入華郵：中方只同意放寬出口稀土6個月 以維持談判籌碼特朗普：中美「達成」協議 中國將供應稀土 美方接受中國留學生