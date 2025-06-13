韓正晤西班牙國王　強調願加強同西班牙和歐方通話

出訪西班牙的中國國家副主席韓正周四（6月12日）在馬德里王宮會晤西班牙國王費利佩六世（Felipe VI），他強調中方願同西班牙加強在新能源、農食產品、電動汽車、數字經濟等領域合作，願同西班牙和歐方一道，加強溝通對話，共同維護以聯合國為核心的國際體系，為世界和平穩定與發展作出貢獻。



韓正轉達習近平主席對費利佩六世國王的親切問候，讚賞西班牙王室長期以來積極支持中西關係發展。中國和西班牙在很多重大國際問題上理念相近，是捍衛多邊主義、維護自由貿易規則秩序以及推動開放合作、完善全球治理的重要積極力量。中方願同西班牙和歐方一道，加強溝通對話，共同維護以聯合國為核心的國際體系，為世界和平穩定與發展作出貢獻。

韓正強調，中方願同西班牙進一步加強在新能源、農食產品、電動汽車、數字經濟等領域合作，密切文化、教育等人文交流。

費利佩六世國王請韓正轉達對習近平主席的良好祝願，憶及他以往訪華的愉快經歷，表示今年以來，兩國高層交往頻密，政治互信不斷增強，務實合作成果豐碩，雙邊關係呈現積極良好發展勢頭。西班牙欽佩中國在新能源、高鐵等領域取得的成就，願同中方進一步加強合作，推動兩國關係更加緊密發展。當前世界正在經歷複雜變化，中國在此進程中發揮着重要積極穩定作用。西班牙支持多邊主義和自由貿易，願同中方加強在多邊機構溝通協作，共同維護國際多邊貿易秩序和規則，促進世界可持續發展。

2025年6月11日，西班牙馬德里，圖為韓正會見西班牙首相桑切斯。（新華社）

雙方並就大國關係、烏克蘭危機、巴勒斯坦等問題交換了意見。