華郵：中方只同意放寬出口稀土6個月　以維持談判籌碼

中美代表日前在倫敦開會後，宣布達成框架共識，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）聲稱中方將恢復供應稀土及磁鐵。華盛頓郵報引述知情人士稱，中方將對美國汽車製造商的稀土出口許可證期限設定為6個月，此舉不僅為日後貿易緊張局勢再現時作為談判籌碼，還進一步加劇美國產業的不確定性。



報道指，估計中方最快於兩國元首簽署確認措施框架後一周內，恢復用於電動車、風力發電輪機、電子消費品與軍事裝備的稀土供應。

美國談判代表除了撤銷對中國留學生的簽證限制外，還同意放寬近期對華出口的一些限制作為交換，這些限制包括噴射機引擎及其相關部件，以及乙烷（一種用於製造塑膠的天然氣成分）。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）聲稱，中方將恢復供應稀土及磁鐵。 (Reuters)

知情人士稱，該框架的具體細節仍在製定中。白宮拒絕對此發表評論。

據接近中國高級官員的人士透露，北京希望在未來的談判中，繼續控制這些關鍵商品的供應。

中方重申，雙方應拿出恪守承諾的誠信精神和切實履行共識的努力行動，共同維護來之不易的對話成果，繼續保持溝通對話，推動中美經貿關係行穩致遠。