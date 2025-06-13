以色列空襲伊朗 伊斯蘭革命衛隊總部被擊中起火 總司令喪生
撰文：王海
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英國媒體引述伊朗官媒報道，位於首都德黑蘭的伊斯蘭革命衛隊（Iran’s Revolutionary Guards）總部遭以軍擊中，伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）已死於以軍空襲。兩名核子科學家Fereydoun Abbasi及Mohammad Mehdi Tehranchi亦死於空襲。
英國《衛報》引述伊朗官方媒體報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米在以軍的空襲中喪生。
報道指，另有一名革命衛隊高級官員以及兩名核子科學家亦已身亡。
據報道，伊斯蘭革命衛隊是伊朗的主要的權力中心之一。它掌管伊朗的彈道導彈武器庫，以色列與哈馬斯過去近2年在加沙的戰爭中，伊朗曾兩度運用彈道導彈攻擊以色列。
根據伊朗國家電視台報道，在以色列發動空襲後，伊斯蘭革命衛隊在德黑蘭的主要根據地出現火光和濃煙。
網上流出疑似伊斯蘭革命衛隊總部被擊中後起火的影片：
伊朗國家電視台報道稱：「位於德黑蘭東部皮魯齊街（Pirouzi Street）的革命衛隊總指揮部出現火光和濃煙。」
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