印度醫生一家5口罹難　原準備移居倫敦過新生活　機上自拍成遺照

印度航空一班飛往倫敦的波音787客機6月12日於艾哈邁達巴德（Ahmedabad）機場附近墜毀，機上241人罹難、僅1人生還，成為印度史上近年最大空難之一。遇難的包括一個來自印度拉賈斯坦邦的5口家庭，醫生夫妻Pratik Joshi與Komi Vyas和他們3名年幼的子女不幸搭上這班死亡客機。而他們最後在飛機上自拍的全家福，如今卻成為永別照，讓不少網民感到心碎。



綜合印媒報導，35歲的Joshi在英國倫敦已工作6年，留下太太和子女在印度。Vyas則是印度烏代浦太平洋醫院（Pacific Medical College & Hospital）的內科醫生。他們

經過多年的申請和籌備，近日終如願以償一家團聚。他們準備帶同3個孩子，包括8歲的女兒Miraya和5歲的雙胞胎兒子Nakul和Pradyut一同移居倫敦，展開新生活。

在飛機起飛前，他們一家在機艙內拍下了一張幸福洋溢的自拍照。從相片可見，一家人臉上都掛着笑容，對未來的新生活滿懷希望。不幸地，他們所乘搭的航班起飛後不久便墜入艾哈邁達巴德的住宅區，爆炸起火。這張機上的全家福亦因此變成他們一家的最後遺照。

報導指，他們的鄉親得悉他們一家的死訊後，深感悲痛。有熟識他們的鄰居表示，這對醫生夫妻不但專業，還更極具愛心和遠見，深受當地社區敬重與愛戴。有親友哽咽地向媒體表示：「他們是一對溫暖又有抱負的伴侶，一心為孩子打造更美好的未來。」

一對在倫敦經營精神健康公司的英國情侶也在今次空難中喪命。（網上圖片）

倫敦情侶上機前讚「神奇體驗」

另外，機上遇難的還有一對在倫敦經營精神健康公司的英國情侶——Jamie Ray Greenlaw-Meek和Fiongal Greenlaw-Meek，他們在上機前，從機場發布了一段影片，分享了他們在印度的「神奇體驗」，結果卻雙雙客死異鄉。

Jamie的兄弟Nick Meek表示，兩人在印度結束為期10天的靜修之旅後，原定搭乘印度航空的航班返回英國。他悲痛地說：「我媽媽現在狀況很不好。對她來說，這一切都太難以承受了，我們也是幾個小時前才聽到這個消息。」