印度航空全機墜毁　波音787安全神話破滅　吹哨人「預言」成真?

印度航空（Air India）一架載有242人、原定飛往倫敦的波音787夢幻客機，周四（6月12日）從印度西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）起飛後沒多久就墜毀，僅一人幸運生還。



以下是事件重點整理：

失事飛機型號？

失事的是一架波音787-8夢幻客機，常用於長程航線的雙走道噴射客機。根據航空數據公司Cirium的資料，該機於2013年12月首飛，2014年1月交付印度航空。截至周四，印航營運34架波音787機型，計劃至少再訂購20架。印航正以波音和競爭對手空巴的現代化客機擴充機隊，並升級更豪華的客艙配置。全球目前有超過1100架夢幻客機服役中。

印度航空一架飛往英國倫敦的客機6月12日在印度艾哈邁達巴德機場附近墜毀。警方表示機上載有至少242人。（網絡截圖）

點圖放大瀏覽6月12日印度航空空難相關照片：

+ 17

航班事故經過？

航班追蹤網站Flightradar24的初步數據顯示，當地時間下午1時38分，飛機從艾哈邁達巴德的薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾國際機場（Sardar Vallabhbhai Patel International Airport）起飛後不到一分鐘便失去訊號。Flightradar指出，飛機最高爬升至625米，而機場海拔約200米。

目前還不清楚飛機失事前為何高度急劇下降，最終在住宅區化為火球。根據當地媒體，地面也有傷亡。空難的起因很多，包括機械故障、鳥擊或飛行員失誤，而且往往是多重問題導致。

調查重點？

搜救人員將在殘骸中尋找俗稱「黑盒」的座艙語音記錄器和飛行記錄器，為調查人員提供關鍵線索。調查人員還將檢視航空公司的維修記錄、飛行員操作、飛機位置、機翼的前緣縫翼和襟翼、飛行員培訓與近期休息狀況，以及事發當日近華氏100度（約攝氏38度）的高溫天氣條件。他們也會分析包括飛機起飛畫面在內的現場影像。

根據國際協議，事故發生地印度將主導調查，飛機製造商波音、引擎製造商通用電氣航空（GE Aerospace）以及美國聯邦航空管理局（FAA）事故調查人員也將參與。

夢幻客機過往問題與此次事故有關嗎？

情況還不明朗，最終的調查報告可能明年才出爐，但一些專家認為不太可能是製造問題，部分原因是這架飛機已服役超過十年。

已退休的美國國家運輸安全委員會（NTSB）和聯邦航空管理局航安調查員Jeff Guzzetti表示：

我不認為這是製造或生產問題。

他指出，現在判斷事故原因為時過早，因為空難往往涉及多重因素。他說：「飛機看似正常起飛，卻因某些原因無法爬升。」

去年有吹哨人指控波音在787製造過程中偷工減料，但波音否認指控。由於機身部件間距不當的製造缺陷，787曾暫停交付約一年，直到2022年中才恢復。2011年787首次開始服役後，也曾因鋰電池起火疑慮而停飛檢查。

對波音的影響？

去年8月接任波音行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）一直努力讓該公司擺脫一系列安全和製造危機的陰影。2024年初，一架新737 Max 9艙門脫落事件，讓已因兩宗737 Max墜機事故陷入困境的波音雪上加霜。

此次空難的影響將取決於調查結果。目前新機需求仍然強勁，航空公司通常也會繼續下單，因為等待交機的時間可能長達數年。

研究公司Wolfe Research周四發布報告指出：

我們認為這對財務表現的直接影響不大，但在獲得明確調查結果前，肯定削弱成長動能。此事不致於影響生產進度，對需求的影響也非常有限（且是局部性的）。雖然可能對尚未獲得認證的777X產生些許影響，但現在就評估風險還為時過早。

波音官網資料顯示，目前還有900架夢幻客機的訂單待交付。

【延伸閱讀】波音危機逢關稅升級 01直擊C919生產 中國商飛：越卡我們越自主（點圖放大瀏覽）：

+ 7

延伸閱讀：

美國總統川普評論印航空難：「航空史上最嚴重的事故之一」

印航波音787夢幻客機空難 當局已尋獲其中一具「黑盒子」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】