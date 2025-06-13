印度航空空難｜11A座位乘客成唯一倖存者　專家推測原因紛稱奇蹟

印度航空（Air India）一架載有242人、飛往英國倫敦的客機6月12日於印度西部艾哈邁達巴德（Ahmedabad）機場附近墜毀，坐在11A座位的乘客、約40歲的英籍印度人Vishwash Kumar Ramesh成為全機唯一倖存者。多位航空專家形容事件為奇蹟，有專家認為唯一可能是11A座位在飛機解體時被拋出，令乘客在爆炸中倖存。



在空難發生後，Vishwash Kumar Ramesh身上有傷，幸仍能自行走動，他向《印度斯坦時報》（Hindustan Times）講述當時情況，「我起來的時候，周圍都是屍體。我嚇壞了，站起來就跑。飛機碎片散落在我周圍，有人抓住我，送上救護車，帶往醫院。」他也不知道為何自己會生還。

治療他的醫護人員則向傳媒談到，Vishwash Kumar Ramesh是發現自己被拋出飛機，身處飛機殘骸附近，然後走向附近的救護車尋求協助，他並向醫護人員指自己是在飛機發生巨大爆炸前遭拋出飛機。

網上流傳Vishwash Kumar Ramesh當時的飛機座位圖表，他坐在11A位置：

2025年6月12日，印度航空（Air India）一架載有242人、飛往英國倫敦的客機於印度西部艾哈邁達巴德機場附近墜毀，約40歲的英籍印度人Vishwash Kumar Ramesh是機上唯一倖存者。圖為網上流傳他當時身處的飛機座位圖表。（X@VERITY_HQ）

對於這場不幸的空難出現生還者，多位航空專家紛紛認為是奇蹟，航空分析師Guy Leitch向英媒GB News指「我第一時間想到的詞語就是奇蹟」。

至於為何是11A，他稱「我的看法是，11A座位在飛機解體時被拋出飛機殘骸…… 我認為這是他從（爆炸）火球中倖存下來的唯一途徑，他必然是遠離火球。」

英國格林威治大學消防安全工程組（FSEG）總監Edwin Galea也向《每日電訊報》指，他認為有人倖存下來是奇蹟，「因為我認為從技術層面上說，這宗事故很可能是一場無法生還的意外。」

他稱「我們知道的還不夠多，但一架滿載燃料的飛機墜毀在建築物密集的地區，我們不太可能看到任何倖存者…… 首先是飛機墜毀在建築物密集的地區，第二是機身損壞非常嚴重，再加上墜機後發生的巨大火災，這更增添死亡可能性，我認為有一人倖存下來，這是一個奇蹟。」

一架載有242人、飛往倫敦的印度航空客機6月12日從機場起飛幾分鐘後墜毀。圖為印度西部城市艾哈邁達巴德墜機現場。（Reuters）

他談到11A座位就在緊急出口的艙門旁邊，他2006年曾發表研究，結論是在航空事故中，距離緊急出口5排以內的乘客更有機會倖存，「他（生還者）的座位就在緊急出口旁邊，觸手可及。」

該型號客機共有8個出口，他指11A的另一特點是位於飛機堅固的「翼盒」（wing box）區域內，即屬於飛機最堅固的區域。他指「飛機物理上最堅固的部份是機身中機翼所在的部份，稱為翼盒。它是機翼與機身連接的地方。這是飛機最堅固的部分，因為那裏結構最複雜。」

印度航空客機6月12日從機場起飛幾分鐘後墜毀。圖為印度西部城市艾哈邁達巴德墜機現場。（Reuters）

美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）前安全檢查員桑蘇西（David Soucie）也向美媒稱，「11A座位正好位於機翼梁（spar of the wing）向下延伸的位置，當飛機撞擊地面時，那裏是穩固的，但對於在上方人員的生存而言，這仍然是令人難以置信」，他對於有人在這場墜機事故中倖存表示驚訝。

印度當局仍在詳細調查這場空難，據印媒稱，在最初的航班名單中，Vishwash Kumar Ramesh應該坐在飛機右側的11J座位，後來因不知明原因，他被換到11A座位，或成為他大難不死的關鍵。