印度航空空難｜機長原擬辭職照顧病父 3天前許諾惜永遠無法兌現
撰文：劉耀洋
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印度航空（Air India）一架載有242人、飛往英國倫敦的客機6月12日於印度西部艾哈邁達巴德（Ahmedabad）機場附近墜毀，除了一人外全機罹難，其中包括56歲機長薩巴瓦爾（Sumeet Sabharwal）。印媒13日報道，他在事發前3天才向其將近80歲、病重的父親承諾，自己將很快辭職回家照顧對方。
印媒《今日印度》（India Today）13日報道，國會議員蘭德（Dilip Lande）此前赴印度孟買（Mumbai）探望薩巴瓦爾的家人，並從薩巴瓦爾的父親口中得知，其兒子原計劃即將辭職。
蘭德表示，薩巴瓦爾父親對於兒子死於空難之事感到悲痛欲絕，當場淚流滿面，幾乎難以開口說話，這位父親從前也曾在印度民航總局（DGCA）任職。
另外，薩巴瓦爾的親友Sanjay Pai形容薩巴瓦爾是社會的「優秀成員」，並表示當地社區對後者離世的消息感到悲痛萬分。
Sanjay Pai表示，當社區其他人得知薩巴瓦爾去世的消息時，很多人都陸續來探望其家人。他坦言：「很難相信薩巴瓦爾已經離開了我們。」
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